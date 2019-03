Arezzo sconfitto di misura contro il Cuneo (1-0)

L’Arezzo, dopo la vittoria casalinga contro l’Olbia, affronta il Cuneo di mister Scazzola nella ventinovesima giornata di campionato allo Stadio “Fratelli Paschiero”. All’andata finì 0-0. Fischio di inizio ore 14:30.

CUNEO

Cardelli, Cristini, Bobb, Defendi, Santacroce, Suljic, Spizzichino, Celia, Paolini, Kanis, Marin

A disposizione: Gozzi, Tafa, Bertoldi, Said, Arras, Caso, Emmausso, Jallow, Ferrieri, Piermarteri, Reymond, Castellana

All: Cristiano Scazzola

AREZZO

Pelagotti, Zappella, Buglio, Pelagatti, Foglia, Brunori, Cutolo, Serrotti, Benucci, Pinto, Sala

A disposizione: Bertozzi, Sereni, Zini, Luciani, Persano, Rolando, Burzigotti, Choe, Tassi, Borghini

All: Giuliano Lamma

Si parte!

25’ Arezzo in avanti con Cutolo che arriva alla conclusione, la palla esce di un soffio alla destra di Cardelli

43’ Occasionissima per gli amaranto con Benucci che di prima intenzione calcia una palla volante e colpisce in pieno la traversa

45’ Gol del Cuneo, Defendi tutto solo porta in vantaggio i padroni di casa

Finisce qui il primo tempo: Cuneo-Arezzo 1-0

Riprende il match!

46’ Primo cambio nelle fila dell’Arezzo: dentro Rolando fuori Benucci

47’ Occasione Cuneo, Spizzichino in voile nonno trova la porta di un soffio

58’ Sostituzione Cuneo: Said prende il nome di Paolini

59’ Primo giallo della gara: ammonito Marin

67’ Cambio Cuneo: esce Kanis entra Piermateri

69’ Sostituzione per l’Arezzo: Zini prende il posto di Buglio

72’ Doppio cambio dei padroni di casa: escono Defendi e per Castellana e Jallow

78’ Cartellino giallo per Brunori e Santacroce

84’ Esce Cutolo per Persano nell’Arezzo

90’ Il direttore di gara concede 4’ di recupero

Finisce la partita: Cuneo-Arezzo 1-0

