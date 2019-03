Prosegue l’impegno della Società Sportiva Arezzo con il progetto “ViviAMO l’Arezzo” per l’inclusione sociale. Sabato 23 marzo in occasione di Arezzo-Piacenza, le due squadre saranno accolte all’ingresso in campo da 30 bambini, colpiti dal disturbo dell’autismo, che formeranno un cordone fino a centrocampo. L’iniziativa si è resa possibile grazie alla collaborazione con la TMA – metodo Caputo Ippolito, che nasce con l’obiettivo di inserirsi in un progetto riabilitativo globale, che cura in particolar modo gli aspetti relazionali, emotivi e di integrazione sociale.

La S.S. Arezzo parteciperà anche all’Abbracciata Collettiva in occasione della giornata mondiale dell’autismo, che si svolgerà nei giorni 30 e 31 marzo in undici province italiane. Alberto Pelagotti e Matteo Serrotti domenica 31 saranno a Firenze per la maratona natatoria di 30 ore.

L’articolo L’Arezzo insieme alla TMA per l’Abbracciata Collettiva proviene da SS AREZZO.