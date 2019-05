Estasi amaranto: Belloni e Pelagatti portano l’Arezzo semifinale

L’Arezzo di mister Dal Canto affronta la Viterbese nella gara di ritorno del 1° turno nazionale dei play off. All’andata gli amaranto hanno vinto per 3-0 grazie alla doppietta di Brunori e al gol di Benucci. Fischio di inizio ore 20:30 allo stadio “Rocchi” di Viterbo. Saranno quasi 1000 gli aretini sugli spalti.

VITERBESE

Valentini, Atanasov, Rinaldi, Palermo, Vandeputte, Polidori, Mignanelli, Luppi, Sini, Damiani, Tsonev.

A disposizione: Forte, De Giorgi, Cenciarelli, Coda, Bismark, Sparandeo, Milillo, Coppola, Zerbin, Pacelli, Artioli, Molinaro.

All: Giuseppe Rigoli

AREZZO

Pelagotti, Pelagatti, Foglia, Brunori, Cutolo, Serrotti, Luciani, Benucci, Pinto, Sala, Belloni.

A disposizione: Bertozzi, Zappella, Sereni, Zini, Remedi, Persano, Rolando, Burzigotti, Butic, Tassi, Borghini, Sbarzella.

All: Alessandro Dal Canto

DIRETTA

Si parte!

13’ Pericolo nell’area di rigore dell’Arezzo, dopo un batti e ribatti Sini arriva alla conclusione, respinge Pelagotti

23’ Occasione Arezzo, Cutolo recupera palla sulla trequarti e prova la conclusione, respinge Valentini

31’ Clamorosa occasione per gli amaranto, Brunori a tu per tu con Valentini non riesce a calciare per l’arrivo improvviso di Sini che gli toglie all’ultimo secondo la palla tra i piedi

45’ Il direttore di gara concede 1’ di recupero

Finisce qui il primo tempo: Viterbese-Arezzo 0-0

Inizia la ripresa!

46’ Padroni di casa subito in attacco, ci prova Luppi dalla distanza, palla a lato della porta di Pelagotti

55’ GOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOL, Arezzo in vantaggio con Belloni che respinge un’uscita maldestra di Valentini

65’ GOOOOOOL GOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOL gli amaranto raddoppiano con un gran gol di Carlo Pelagatti che di rovesciata batte Valentini

66’ Primo cambio Arezzo: entra Remedi per Serrotti

71’ Doppia sostituzione per gli amaranto: escono Belloni e Cutolo per Rolando e Butic

85’ Per l’Arezzo fuori Brunori per Persano

90’ Il direttore di gara concede 5’ di recupero

90’+5’ Finisce qui la partita: Viterbese-Arezzo 0-2

L’articolo Estasi amaranto: Belloni e Pelagatti portano l’Arezzo semifinale proviene da SS AREZZO.