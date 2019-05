Nuova disponibilità di biglietti per i settori curva sud “Lauro Minghelli” e tribuna laterale nord

La Società Sportiva Arezzo comunica che, a partire dal pomeriggio di quest’oggi, saranno messi in vendita ulteriori 400 biglietti circa per il settore curva sud “Lauro Minghelli” ed un numero cospicuo anche per la tribuna laterale nord solo ed esclusivamente per i residenti in provincia di Arezzo.

Gli unici punti autorizzati rimangono le tre tabaccherie: Veri (Bagnoro), Francini (Ponte a Chiani) e Biondini (Via Alfieri).

La biglietteria centrale dello stadio, situata all’angolo tra viale Gramsci e viale Giotto, aprirà nei giorni di martedì 28 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e mercoledì 29 dalle 10:00 in poi.

