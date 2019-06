Il Cavallino ci prova, ma non basta: il Pisa va in finale playoff

L’Arezzo di mister Dal Canto affronta il Pisa nella gara di ritorno della semifinale nazionale dei play off. Fischio di inizio ore 20:30 all’Arena Garibaldi di Pisa. All’andata il match è finito 3-2 in favore dei nero azzurri.

PISA

Gori, Birindelli, Di Quinzio, Minesso, Marin, Lisi, Masucci, Gucher, De Vitis, Marconi, Benedetti.

A disposizione: D’Egidio, Kucich, Brignani, Buschiazzo, Masi, Verna, Izzillo, Moscardelli, Meroni, Liotti, Pesenti, Gamarra.

All: Luca D’Angelo

AREZZO

Pelagotti, Buglio, Pelagatti, Foglia, Brunori, Cutolo, Serrotti, Luciani, Pinto, Sala, Belloni.

A disposizione: Bertozzi, Zappella, Sereni, Zini, Basit, Persano, Benucci, Rolando, Burzigotti, Butic, Tassi, Borghini.

All: Alessandro Dal Canto

LIVE

Si parte!

1’ Prima palla pericolosa per il Pisa: Birindelli crossa dalla destra, ci arriva Masucci in tuffo di testa, ma non trova la porta

5’ Partita sospesa momentaneamente per visibilità ridotta a causa dei fumogeni

13’ Risponde l’Arezzo: Brunori aggancia una palla in area, appoggia a Belloni che di prima intenzione calcia verso la porta di Gori, ma senza fortuna

21’ Arezzo in avanti: Brunori da posizione defilata prova il bolide, respinge Gori

22’ Ammonito Foglia

31’ Giallo per Benedetti

42’ Di Quinzio prova la conclusione dalla distanza: palla alta sopra la traversa

45’ Il direttore di gara concede 2’ di recupero

Finisce qui la prima frazione di gioco: Pisa-Arezzo 0-0

Inizia il secondo tempo!

47’ Arezzo subito pericoloso: Cutolo prova un diagonale, la palla sbatte su un difensore avversario e Gori si ritrova la palla tra le gambe

49’ Cartellino giallo per Lisi

57’ Primo sostituzione per l’Arezzo: dentro Benucci per Buglio

70’ Doppio cambio Pisa: escono Minesso e Marconi per Izzillo e Pesenti

73’ Terza sostituzione per i padroni di casa: entra Moscardelli per Masucci

75’ Quarto cambio per i nero azzurri: Birindelli lascia il posto a Meroni. Per gli amaranto dentro Butic per Cutolo

85’ Nella fila dell’Arezzo dentro Rolando per Sala

87’ Gol Pisa: Izzillo porta in vantaggio i padroni di casa

90’ 5’ di recupero

90’+5 Finisce qui, il Pisa va in finale.

