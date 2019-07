Divisa tutta amaranto. Il kit home del Cavallino Rampante per la stagione 2019/20 è fedele alla storia e si tinge interamente di amaranto strizzando l’occhio al futuro grazie alla collaborazione con Nike tramite Lineaorosport azienda pronta a garantire materiale di altissima qualità.

A prendere per primo la parola il titolare Massimo Beltempo, proprietario di Linea Oro Sport: “Da due anni abbiamo iniziato una nuova collaborazione con Nike per entrare nel settore del calcio. Nike ci ha classificato come Top Account (una delle poche in Italia) e siamo sicuri che questo accordo tra le parti porterà sia il nostro marchio chee quello del Cavallino Rampante in alto. Per noi l’Arezzo è un brand importante e siamo molto felici di questa collaborazione. Stiamo già studiando di costruire offerte per il prodotto Arezzo. Ringrazio Giorgio La Cava e Ermanno Pieroni per averci dato fiducia”.

A seguire le parole del presidente Giorgio La Cava: “Vestiremo Nike dalla prima squadra a tutto il settore giovanile. Classiche la prima e la seconda maglia mentre per la terza abbiamo voluto riprendere il colore oro, ricordando il nostro importante passato. Parliamo di un accordo triennale che guarda al futuro. Sono felice ed orgoglioso. Spero che i tifosi apprezzino le nostre nuove maglie”.

L’articolo Arezzo: ecco la nuova maglia firmata Nike proviene da SS AREZZO.