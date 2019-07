“INSIEME A TE”: posticipato il termine ultimo per accedere all’evento esclusivo

Cresce l’entusiasmo per il nuovo Arezzo: al termine della fase di prelazione dedicata ai vecchi abbonati a partire dalla settimana prossima inizierà la vendita libera.

Già diverse centinaia di abbonamenti sottoscritti in questa prima fase che consentirà agli stessi abbonati di partecipare all’iniziativa “INSIEME A TE”, in programma il 28 luglio presso il ritiro della prima squadra a Bagno di Romagna. Grazie agli ottimi riscontri inerenti questa nuova iniziativa amaranto la Società ha deciso di prolungare la possibilità di partecipazione all’evento: Martedì 16 luglio sarà l’ultimo utile per accedere all’evento “Insieme a te” acquistando un qualsiasi abbonamento per la stagione 2019/20.

Gli orari della biglietteria resteranno i medesimi comunicati nelle scorse settimane: dalle 15:00 alle 19:00.

