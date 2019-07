Parte la terza settimana di ritiro. Giovedì amichevole con il Sansepolcro, domenica in Coppa Italia arriva la Turris

Ci siamo: terza settimana di allenamento per il Cavallino Rampante a Bagno di Romagna.

Questo il programma completo della settimana:

Lunedì 29 luglio: Libero

Martedì 30 luglio: Doppia seduta, ore 10:00 e 17:00, Stadio “Locatelli–Agnoletti”, via campo sportivo 25.

Mercoledì 31 luglio: Doppia seduta, ore 10:00 e 17:00, Stadio “Locatelli–Agnoletti”, via campo sportivo 25.

Giovedì 1 agosto: Seduta singola, ore 10:00. Amichevole S.S.Arezzo-Sansepolcro ore 17:30 Stadio “Locatelli–Agnoletti”, via campo sportivo 25.

Venerdì 2 agosto: Seduta singola ore 10:00, Stadio “Locatelli–Agnoletti”, via campo sportivo 25.

Sabato 3 agosto: Seduta singola, ore 17:00, Stadio “Locatelli–Agnoletti”, via campo sportivo 25.

Domenica 4 agosto: Primo turno Coppa Italia S.S.Arezzo-Turris ore 20:45 Stadio “Città di Arezzo”

