Serie C 2019/20: Arezzo inserito nel Girone A

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro, nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la Stagione Sportiva 2019/2020. La Società Sportiva Arezzo è stata inserita nel Girone A. Di seguito il girone completo:

ALBINOLEFFE

ALESSANDRIA

AREZZO

CARRARESE

COMO

GIANA ERMINIO

GOZZANO

JUVENTUS U23

LECCO

MONZA

NOVARA

OLBIA

PERGOLETTESE

PIANESE

PISTOIESE

PONTEDERA

PRO PATRIA

PRO VERCELLI

RENATE

ROBUR SIENA

