Settore giovanile: programma settimanale di allenamento e tornei

Quarta settimana di lavoro per il settore giovanile amaranto. Al via anche gli Under 14 di Mister Saviotti e gli Under 13 di Mister Gorgoni e Mister Bianchi. Ecco le date e gli orari degli allenamenti e delle amichevoli.

Berretti:

Lunedì 26 agosto: Seduta singola, ore 9:30 Palazzo del Pero

Martedì 27 agosto: Torneo a Quarrata contro l’Empoli ore 20:30

Mercoledì 28 agosto: Seduta singola, ore 14:30 Palazzo del Pero

Giovedì 29 agosto: Seduta singola, ore 15:30 Palazzo del Pero

Venerdì 30 agosto: Seduta singola, ore 9:30 Palazzo del Pero

Sabato 31 agosto: Torneo a Quarrata contro il Pontedera ore 19:00

Domenica 1 settembre: Triangolare di beneficenza a Monte San Savino ore 18:00 (Arezzo Berretti – Sansovino – Amatrice)



(Locandina del triangolare Arezzo-Sansovino-Amatrice. Ph: sansovino calcio)



Under 17:

Lunedì 26 agosto: Seduta singola, ore 15:30 Le Caselle

Martedì 27 agosto: Torneo internazionale “N. Rocco” a Bagno a Ripoli contro la Pistoiese ore 18:30

Mercoledì 28 agosto: Torneo internazionale “N. Rocco” a Bagno a Ripoli contro la Fiorentina ore 20:00

Giovedì 29 agosto: Torneo internazionale “N. Rocco” contro il Livorno ore 18:30

Venerdì 30 agosto: Triangolare a San Fatucchio ore 19:00 (Arezzo – Perugia – San Fatucchio)

Sabato 31 agosto: Riposo

Domenica 1 settembre: Riposo



Under 15:

Lunedì 26 agosto: Seduta singola ore 15:30 Le Caselle

Martedì 27 agosto: Seduta singola ore 15:30 Le Caselle

Mercoledì 28 agosto: Seduta singola ore 14:30 Le Caselle

Giovedì 29 agosto: Seduta singola ore 15:30 Le Caselle

Venerdì 30 agosto: Seduta singola ore 9:30 Le Caselle

Sabato 31 agosto: Torneo a Olmo ore 15:30

Domenica 1 settembre: Triangolare a Settignano (Arezzo – Fiorentina – Settignanese)



Under 14:

Lunedì 26 agosto: Riposo

Martedì 27 agosto: Seduta singola ore 18:30 Le Caselle

Mercoledì 28 agosto: Seduta singola ore 17:30 Le Caselle

Giovedì 29 agosto: Seduta singola ore 16:00 Le Caselle

Venerdì 30 agosto: Seduta singola ore 17:30 Le Caselle

Sabato 31 agosto: Triangolare a San Fatucchio ore 19:00 (Arezzo – Perugia – San Fatucchio)

Domenica 1 settembre: Amichevole a Scrofiano ore 10:30 con la Sinalunghese



Under 13:

Lunedì 26 agosto: Riposo

Martedì 27 agosto: Seduta singola ore 15:30 Le Caselle

Mercoledì 28 agosto: Seduta singola ore 14:30 Le Caselle

Giovedì 29 agosto: Seduta singola ore 15:30 Le Caselle

Venerdì 30 agosto: Seduta singola ore 9:30 Le Caselle

Sabato 31 agosto: Riposo

Domenica 1 settembre: Riposo

