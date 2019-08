Telegram sbarca in amaranto: una novità per tutti i tifosi dell’Arezzo

Una novità per tutti i tifosi amaranto: a partire da oggi sarà possibile restare ancora più connessi con tutto il mondo Arezzo.

Basterà scaricare l’applicazione di messaggistica instantanea Telegram, cercare il canale S.S. Arezzo Official Telegram e iscriversi subito.

L’area comunicazione della Società provvederà in maniera tempestiva ad inserire i contenuti caricati su sito internet e social ufficiali.

Questo per far sì che non vi perdiate nemmeno una notizia del mondo amaranto con uno strumento semplice ed efficace. Ricordiamo agli utenti che nel canale S.S.Arezzo Official Telegram non sarà possibile inserire contenuti creati ad hoc dai fruitori del servizio che potranno solo scaricare e visionare i contenuti inseriti nella chat di gruppo.

Cuori Amaranto, iscrivetevi subito e non perdetevi nemmeno una news della vostra squadra del cuore!

