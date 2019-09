Arezzo-Juventus U23 finisce 1-2, prima sconfitta casalinga per gli amaranto

La Società Sportiva Arezzo affronta la Juventus U23 nel recupero della terza giornata di campionato di Serie C 2019/20. Queste le formazioni ufficiali:

AREZZO: Daga, Mosti, Nolan, Belloni, Foglia, Cutolo, Piu, Luciani, Gori, Baldan, Tassi. A disp: Casini, Mesina, Sbarzella, Barbini, Caso, Benucci, Rolando, Sussi, Raja, Tassi, Bordonaro, Fazzuoli. All: Di Donato Daniele

JUVENTUS U23: Loria, Oliveira, Coccolo, Lanini, Mota Carvalho, Olivieri, Toure, Zanimacchia, Beruatto, Clemenza, Alcibiade. A disp: Nocchi, Dadone, Peeters, Portanova, Mule, Rafia, Frabotta, Han, Selasi, Delli Carri, Gerbi. All: Pecchia Fabio

Si parte!

4′ GOOOOOL AREZZOOO!!! Ha segnato Fabio Foglia! Al volo, con il destro, su assist di Belloni!

6′ Pericolosa la Juventus U23 in contropiede, Daga risponde con un super parata con i piedi

7′ Annullato gol alla Juventus U23 per fuorigioco

8′ Gol della Juventus U23, ha segnato Mota Carvalho

9′ Ammonito Luciani

12′ Arezzo in avanti, ancora Foglia con il destro: questa volta la palla termina fuori alla destra di Loria

13′ Pericolosa la Juventus U23: un tiro cross di Lanini attraversa tutta l’aria di rigore amaranto ma termina fuori

17′ Colpo di testa di Mota Carvalho, palla alta sopra la traversa

19′ Incertezza difensiva, ne approfitta la Juventus U23 con Lanini: tiro parato da Daga

20′ Espulso l’allenatore della Juventus U23 Pecchia per proteste

21′ Bel sinistro di Gori dal limite, palla che termina fuori

22′ Sinistro di Clemenza da buona distanza, fuori alla sinistra di Daga

25′ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo destro al volo di Clemenza, fuori

26′ Risponde l’Arezzo con Cutolo: destro dal limite fuori dallo specchio della porta

30′ Ammonito Foglia

41′ Pericolosa la Juventus U23 con un cross di Lanini che ha attraversato tutta l’area di rigore

42′ Buona occasione per Cutolo all’interno dell’area di rigore avversaria, ma il suo sinistro è troppo debole

45′ Concessi 2′ di recupero

45’+1 Concesso un calcio di rigore per la Juventus U23

45’+2 Gol della Juventus U23, ha segnato Clemenza su calcio di rigore

45’+2 Finisce qui il primo tempo! Arezzo-Juventus U23 1-2

Inizia il secondo tempo!

46′ Cambio Arezzo: esce Piu, entra Rolando

52′ Juventus U23 pericolosa con Zanimacchia, il suo cross viene neutralizzato da Daga in parata bassa

55′ Risponde l’Arezzo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva sul destro di Rolando che da ottima posizione spara alto

56′ Doppio cambio Juventus U23: escono Mota Carvalho e Beruatto, entrano Portanova e Frabotta

57′ Destro secco di Olivieri dal limite, qualche brivido dalle parti di Daga

62′ Doppio cambio per l’Arezzo: entrano Benucci e Cheddira, entrano Tassi e Cutolo

66′ Cambio per la Juventus U23: esce Lanini, entra Han

68′ Concesso calcio di rigore per l’Arezzo per un fallo su Rolando

70′ Rigore sbagliato: dagli undici metri Loria para su Gori

71′ Arezzo pericoloso con Gori: sinistro di poco fuori!

73′ Rolando ci prova con il destro dal limite, palla di poco fuori

75′ Cross di Mosti deviato da un difensore della Juventus U23, sfiorato l’autogol

80′ Doppio cambio Juventus U23: escono Olivieri e Oliveira Rosa, entrano Selasi e Gerbi

81′ Cambio anche per l’Arezzo: esce Gori, entra Mesina

82′ Ammonito Loria

89′ Ammonito Portanova

90′ Cambio Arezzo: esce Mosti, entra Caso

90′ Concessi 6′ di recupero

90’+4 Destro di Caso! Respinge Loria. Occasione Arezzo

90’+6 Finisce qui la partita! Arezzo-Juventus U23 1-2

L’articolo Arezzo-Juventus U23 finisce 1-2, prima sconfitta casalinga per gli amaranto proviene da SS AREZZO.