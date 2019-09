Doppietta di Gori e gol di Cutolo, al Comunale l’Arezzo supera la Pro Patria 3-1

La Società Sportiva Arezzo affronta la Pro Patria nella settima giornata del campionato di Serie C 2019/20. Ecco le formazioni ufficiali:

AREZZO: Pissardo, Nolan, Belloni, Foglia, Cutolo, Piu, Luciani, Gori, Rolando, Baldan, Volpicelli.

A disp: Daga, Mosti, Mesina, Ceccarelli, Sbarzella, Caso, Benucci, Sussi, Raja, Tassi, Cheddira, Dell’Agnello.

All: Di Donato Daniele

PRO PATRIA: Tornaghi, Boffelli, Molnar, Mastroianni, Bertoni, Galli, Defendi, Lombardoni, Cottarelli, Colombo, Ghioldi.

A disp: Angelina, Marcone, Battistini, Brignoli, Le Noci, Parker, Spizzichino, Molinari, Ferri, Masetti, Kolaj.

All: Javorcic Ivan

Si parte!

10′ Poche emozioni fino a questo momento al “Città di Arezzo”

14′ Belloni supera il suo diretto avversario sulla sinistra, cross in mezzo facile preda di Tornaghi

19′ Buona occasione per l’Arezzo: cross di Piu dalla destra, Gori di testa intercetta ma la palla termina fuori

25′ GOOOOOL AREZZOOOOO!!! Ha segnato Gabriele Gori! Gol bellissimo: stop di petto e botta di sinistro al volo!

28′ Gol della Pro Patria, ha segnato Defendi

30′ Ammonito Luciani

36′ Tiro cross insidioso di Belloni, Tornaghi si salva in corner

41′ Pericoloso Belloni sulla sinistra, il suo cross al centro verso Gori viene intercettato da Molnar

42′ Colpo di testa di Gori, Tornaghi pasticcia e respinge la palla sulla linea della porta

43′ Ammonito mister Di Donato

45′ Concesso 1′ di recupero

45’+1′ Gran destro di Volpicelli da fuori, Tornaghi si salva

45’+1′ Finisce qui il primo tempo! Arezzo-Pro Patria 1-1

È iniziato il secondo tempo!

48′ Ammonito Colombo

54′ GOOOOOL AREZZOOOOOO!!! Ha segnato il nostro capitano, Aniello Cutolo!!!

57′ Dalla destra Colombo fa partire un cross insidioso, Nolan di testa sventa il pericolo

67′ Triplo cambio Pro Patria: escono Mastroianni, Defendi e Ghioldi, entrano Le Noci, Kolaj e Parker

68′ Cambio Arezzo: esce Belloni, entra Ceccarelli

69′ GOOOOOOL AREZZOOO!!! Ancora Gabriele Gori!!! Doppietta per lui!

76′ Cambio Arezzo: esce Volpicelli, entra Tassi

77′ Sinistro di Cutolo dal limite! La palla sfiora il palo alla sinistra di Tornaghi

79′ Doppio cambio Pro Patria: escono Colombo e Galli, entrano Brignoli e Masetti

80′ Doppio cambio Arezzo: escono Piu e Cutolo, entrano Mosti e Cheddira

88′ Ammonito Molnar

90′ Concessi 4′ di recupero

90’+1′ Occasione per Le Noci su una respinta corta di Pissardo, da due passi spara fuori

90’+3′ Risponde l’Arezzo con Cheddira, con il destro da buona distanza non trova la porta

90’*4′ Finisce qui Arezzo-Pro Patria (3-1)!

