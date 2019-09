L’Under 17 di mister Gioacchini pareggia 2-2 in casa del Pontedera nella prima giornata di campionato. Gli amaranto vanno sotto 1-0 nel primo tempo, ribaltano il risultato nella ripresa grazie ad una doppietta di Occhiolini ma poi si fanno riprendere. Vittoria netta, invece, per gli Under 15 di mister Bernardini che s’impongono 3-0 sul Pontedera.

UNDER 17

Pontedera-Arezzo 2-2

Marcatori: 41′ Bartoli (P), 52′ 55′ Occhiolini (A), 59′ Ortu (P)

Pontedera: Paita, Petri, Bianchi, Pardini, Natali, Guidi, Martucci, Carfora, Bartoli, Romei, Ortu

A disposizione: Borghini, Di Bella, Faye B., Innocenti, Di Giulio, Crecchi, Faye S., Novi, Fenzi

Allenatore: Manuel Caponi

Arezzo: Balucani, Bartoli, Sanarelli, Nannini, Bianchetti, Liserre, Arnetoli, Canapini, Maloku, Mussi, Veliu.

A disposizione: Bruni, Gallorini, Tralci, Viciani, Tepshi, Patriarchi, Occhiolini, Di Tora, Bonavita

Allenatore: Dante Gioacchini

UNDER 15

Pontedera-Arezzo 0-3

Marcatori: 10′ Parisi, 68′ Giovane, 69′ Pacelli

Pontedera: Cavallini, Gattai, Ambrosio, Cantini, Barbafieri, Del Bono, Taizzani, Contincelli, Barghini, Cremonini, Castiglioni

A disposizione: Strambi, Canu, Fiaschi, Zucchelli, Cecconi, Tosi, Vettori, Gentili

Allenatore: Daniele Pallini

Arezzo: Ermini, Scichilone, Luconi, Consigli, Stopponi, Acciai, Verdini, Parisi, Sobhy, Batistini, Parretti

A disposizione: Limentra, Leti, Sonnati, Suzzi, Gnocchi, Barbagli, Pacelli, Giovane, Gori

Allenatore: Massimiliano Bernardini

Arbitro: Latini (Empoli)

L’articolo I risultati del weekend: a Pontedera pareggio degli U17, vittoria 3-0 degli U15 proviene da SS AREZZO.