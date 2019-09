Le curiosità di Como-Arezzo

Alla vigilia di Como-Arezzo ecco alcune interessanti curiosità riguardanti le due squadre, a cura di Football Data:

La decisività di Gabrielloni

Alessandro Gabrielloni è uno dei due capocannonieri del girone A di serie C 2019/20, con 4 reti all’attivo. La punta comasca è anche uno dei 4 giocatori più decisivi del torneo, avendo portato – con i suoi gol determinanti – 6 punti ai lariani, come anche Anastasio al Monza, Arrighini all’Alessandria e Maccarone alla Carrarese.

I momenti gol lariani e toscani

Como ed Arezzo segnano in momenti decisamente diversi nel 2019/20: dopo 4 turni di campionato i lariani hanno segnato 5 dei loro 6 gol totali nella mezz’ora iniziale della ripresa, i toscani 4 su 5 nella mezz’ora iniziale di partita.

Verso la striscia negativa record dell’era La Cava

L’Arezzo non vince da 4 partite, con bilancio di 1 pareggio e 3 sconfitte. Se anche al “Singaglia” non arrivassero i 3 punti, verrebbe eguagliata la striscia negativa record dell’era La Cava – 5 turni senza successi – come nel marzo scorso quando vennero racimolati 3 pareggi e subite 2 sconfitte prima del colpo ad Alessandria, 3-2, dell’ 8 aprile che rimise in marcia gli amaranto.

