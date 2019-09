Mister Daniele Di Donato ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Pro Patria di domenica 29 settembre alle ore 17:30 presso lo stadio “Città di Arezzo”. Ecco le sue parole:

Si parte: “Domani non recuperiamo nessuno, spero di recuperare qualcuno dalla prossima settimana. Dopo l’infortunio di Borghini abbiamo deciso di intervenire sul mercato perché in difesa siamo contati, non possiamo permetterci di non avere nessuno. Ceccarelli domani viene in panchina, si sta allenando bene ed è un giocatore importante, esperto, che ci può dare una mano. Col Como ho scelto il 3-5-2 per dare più compattezza, in questo momento dobbiamo essere bravi a fare qualsiasi cosa. Vediamo come sta Belloni che ha avuto un problemino, domani dobbiamo essere forti mentalmente, non pensiamo alla stanchezza”

Sulla Pro Patria: “Squadra spigolosa, che gioca insieme da anni e che sta facendo un buon campionato. Dovremo essere bravi a contenerli e a fare la nostra partita”

Il punto di Como: “Arrivavamo da una serie di partite negative, abbiamo portato a casa un punto importante, con uno spirito di gruppo che ho apprezzato. Da lì dobbiamo risalire e continuare la striscia positiva”

Dell’Agnello: “Ha un problema alla spalla, non è disponibile al 100% anche se lo porterò in panchina”

L’articolo Mister Di Donato alla vigilia di Arezzo-Pro Patria: “Non pensiamo alla stanchezza e facciamo la nostra partita” proviene da SS AREZZO.