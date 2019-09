Settore giovanile: programma settimanale di allenamento. Al via i campionati U17 e U15

Quinta settimana di lavoro per il settore giovanile amaranto. Partono i campionati per gli Under 17 e gli Under 15 impegnati domenica 8 settembre a Pontedera. Al via anche gli allenamenti della Scuola Calcio con gli Under 12 di mister Federico Brini e mister Antonio Tiezzi e gli Under 11 di mister Manuel Massimini e mister Alessio Crestini.

Berretti:

Lunedì 2 settembre: Riposo

Martedì 3 settembre: Seduta singola, ore 15:00 Palazzo del Pero

Mercoledì 4 settembre: Seduta singola, ore 15:00 Palazzo del Pero

Giovedì 5 settembre: Seduta singola, ore 15:00 Palazzo del Pero

Venerdì 6 settembre: Seduta singola, ore 15:00 Palazzo del Pero

Sabato 7 settembre: Seduta singola, ore 15:00 Palazzo del Pero

Under 17:

Lunedì 2 settembre: Seduta singola, ore 15:00 Le Caselle

Martedì 3 settembre: Riposo

Mercoledì 4 settembre: Seduta singola, ore 15:00 Le Caselle

Giovedì 5 settembre: Seduta singola, ore 15:00 Le Caselle

Venerdì 6 settembre: Seduta singola, ore 15:00 Le Caselle

Sabato 7 settembre: Riposo

Domenica 8 settembre: Pontedera-Arezzo, Campionato, 1° giornata. (Il calendario completo del Girone C)

Under 15:

Lunedì 2 settembre: Riposo

Martedì 3 settembre: Seduta singola, ore 15:30 Le Caselle

Mercoledì 4 settembre: Partitella di allenamento

Giovedì 5 settembre: Seduta singola, ore 15:30 Le Caselle

Venerdì 6 settembre: Seduta singola, ore 15:30 Le Caselle

Sabato 7 settembre: Riposo

Domenica 8 settembre: Pontedera-Arezzo, Campionato, 1° giornata. (Il calendario completo del Girone C)

Under 14:

Lunedì 2 settembre: Seduta singola, ore 17:30 Le Caselle

Martedì 3 settembre: Seduta singola, ore 17:30 Le Caselle

Mercoledì 4 settembre: Riposo

Giovedì 5 settembre: Seduta singola, ore 17:30 Le Caselle

Venerdì 6 settembre: Seduta singola, ore 17:30 Le Caselle

Sabato 7 settembre: Riposo

Domenica 8 settembre: Riposo

Under 13:

Lunedì 2 settembre: Torneo a Quarata

Martedì 3 settembre: Riposo

Mercoledì 4 settembre: Torneo a Quarata

Giovedì 5 settembre: Seduta singola, ore 17:00 Le Caselle

Venerdì 6 settembre: Seduta singola, ore 17:00 Le Caselle

Sabato 7 settembre: Riposo

Domenica 8 settembre: Riposo

Scuola Calcio

Under 12:

Mercoledì 4 settembre: Seduta singola, ore 17:30 Le Caselle

Venerdì 7 settembre: Seduta singola, ore 17:30 Le Caselle

Under 11:

Giovedì 5 settembre: Seduta singola, ore 17:30 Le Caselle

Venerdì 7 settembre: Seduta singola, ore 17:30 Le Caselle

