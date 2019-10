I risultati del weekend: vittoria nel derby con il Siena per gli U14. Gli U13 superano il Pontedera

Weekend molto positivo per i ragazzi del Settore Giovanile. Vincono sia gli Under 14 che gli Under 13, impegnati rispettivamente contro il Siena e il Pontedera. Gli amaranto di mister Narducci giocano un bel derby, creando numerose occasioni da gol. I bianconeri sbagliano un rigore al 20′, parato da Sacchetti, al 15′ del secondo tempo ci pensa Falsini a sbloccare il risultato su calcio d’angolo: termina 1-0, a far festa è l’Arezzo. Netta vittoria degli Under 13 di mister Bianchi, che strapazzano il Pontedera 5-0 (4-0 risultato Figc) grazie alle reti di Vereneanu, Rossi, Versari, Sussi e Camerini.

Nella partita giocata sabato, Berretti corsara in Sardegna: Olbia-Arezzo 0-3. A segno Zuppel, Cristaldi e Sussi

UNDER 14

Arezzo-Siena 1-0

Marcatori: 15′ st Falsini

Arezzo: Sacchetti, Vivoli, Aramini, Verdini, Falsetti, Sonnati, Pinsuti, Montanari, Lazzeri, Pappagallo, Gori. A disp: Marchini, Manzari, Meoni, Verni, Jasharovski, Falsini, Ferretti, Abboccato. All: Stefano Narducci

Siena: De Lucia, Bove, Peruzzi, Calabrò, Tanganelli, Bonechi, Suplja, Repola, Guadagnoli, Teodorani, Biliotti. A disp: Meletti, Radice, Boduri, Cipollini, Malcangio, Parri, Senni, Bruni, Bonadonna. All: Leonardo Pericoli

UNDER 13

Arezzo-Pontedera 5-0 (Risultato Figc 4-0)

Marcatori: Pt 10′ Vereneanu; St 19′ Rossi 20′ Versari; Tt 6′ Sussi 19′ Camerini

Arezzo: Rossi, Arrighi, Venanzi, Benucci, Marraccini, Iacomoni, Camerini, Liberatori, Tata, Voroneanu, Sussi, Rossi, Bollella, Arioni, Gadani, Monteiro, Rossi, Rocchi, Versari. All: Alessio Bianchi

Pontedera: Salvadori, Ragusa, Corsagni, Antonizzi, Leka, Nezaj, Panicucci, Lo Piccolo, Santini, Salani, Russo, Balduccelli, Macelloni, Falaschi. All: Damiano Traviani

UNDER 12

Santa Firmina-Arezzo 2-0 (Risultato Figc 4-3)

