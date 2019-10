Il Monza passa al Comunale, succede tutto nel primo tempo. Arezzo-Monza 0-4

La Società Sportiva Arezzo affronta il Monza nell’ottava giornata del campionato di Serie C 2019/20. Ecco le formazioni ufficiali:

AREZZO: Pissardo, Nolan, Belloni, Foglia, Cutolo, Ceccarelli, Luciani,Gori, Rolando, Baldan, Volpicelli.

A disp: Daga, Sereni, Mesina, Zini, Piu, Sbarzella. Caso, Benucci, Raja, Tassi, Cheddira, Dell’Agnello.

All: Di Donato Daniele

MONZA: Lamanna, Fossati, Bellusci, Chiricò, Brighenti, D’Errico, Finotto, Palazzi, Scaglia, Sampirisi, Lepore.

A disp: Sommariva, Anastasio, Galli, Marconi, Mosti, Iocolano, Armellino, Negro, Rigoni, Marchi, Franco, Gliozzi.

All: Brocchi Cristian

Si parte!

1′ Arezzo subito in avanti! Cross di Cutolo dalla sinistra che attraversa tutta l’area di rigore del Monza

3′ Gol del Monza: Brighenti da due passi ribatte in rete una respinta di Pissardo

4′ Bel destro al volo di Volpicelli dal limite! Lamanna trattiene senza problemi

8′ Pericoloso il Monza con Finotto, lanciato in profondità. Il suo destro viene respinto da Pissardo con i piedi

12′ Gol del Monza: schema da calcio d’angolo, Palazzi tutto solo in area di prima batte Pissardo

19′ Luciani ci prova al volo con il sinistro, ma la palla termina abbondantemente fuori

25′ Occasione Arezzo! Sinistro al volo di Luciani da fuori area, palla fuori d’un soffio

32′ Gol del Monza: botta di sinistro sotto l’incrocio da parte di Sampirisi su una respinta della difesa amaranto

35′ Sinistro di Gori, deviato da un difensore biancorosso, palla in angolo

36′ Ancora Gori che colpisce di testa su calcio d’angolo: Lamanna trattiene

42′ Ammonito Volpicelli

44′ Gol del Monza: sinistro di Finotto, nella respinta arriva D’Errico che insacca

45′ Finisce il primo tempo

È iniziato il secondo tempo!

52′ Triplo cambio Arezzo: escono Volpicelli, Baldan e Rolando, entrano Caso, Sereni, Tassi

56′ Ammonito Palazzi

59′ Cambio Monza: esce Palazzi, entra Armellino

68′ Lungo possesso palla Monza

70′ Triplo cambio Arezzo: escono Bellusci, Brighenti e Finotto, entrano Marconi, Marchi e Gliozzi

70′ Cambio Arezzo: esce Belloni, entra Piu

73′ Buona chance per l’Arezzo: Cutolo intercetta una palla sulla trequarti, serve Gori che con il sinistro non trova la porta

74′ Ammonito Chiricò

76′ Ammonito Sereni

82′ Cambio Monza: esce Sampirisi, entra Negro

83′ Gran sinistro dalla distanza di Cutolo, palla fuori di poco

84′ Cambio Arezzo: esce Gori, entra Zini

85′ Ammonito Luciani

90′ Concessi 3′ di recupero

93′ Finisce qui Arezzo-Monza!

