La prevendita di Arezzo-Monza

Si giocherà domenica 6 ottobre alle ore 17:30, allo Stadio “Città di Arezzo”, la gara tra la Società Sportiva Arezzo e il Monza, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C 2019/20.

La S.S. Arezzo comunica che l’acquisto del tagliando in prevendita potrà essere effettuato sia tramite web presso il sito ufficiale del nostro partner Sport.Ticketone.it sia presso le tabaccherie autorizzate:

Tabaccheria del Bagnoro aperto dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30; DOMENICA dalle 9:00 alle 13:00;

Tabaccheria Biondini di via Alfieri 49 davanti alle scuole Severi e Curina, aperto dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30;

Tabaccheria Francini in località Ponte a Chiani 3-5, aperto con orario continuato dalle 6:30 alle 19:30.

Il giorno della partita la biglietteria centrale, posta all’angolo fra viale Gramsci e viale Giotto, aprirà alle ore 14:30.

Prezzi dei tagliandi in PREVENDITA

INTERO

Tribuna centralissima: € 40,00

Tribuna centrale: € 30,00

Tribuna laterale Nord: € 20,00

Tribuna laterale Sud: € 20,00

Curva Sud: € 10,00

RIDOTTO (donne, over 65, under 18 e invalidi fino al 99% presentando l’apposito certificato)

Tribuna centralissima: € 28,00

Tribuna centrale: € 22,00

Tribuna laterale Nord/Sud: € 14,00

Prezzi dei tagliandi al BOTTEGHINO

INTERO

Tribuna VIP: € 75,00

Tribuna centralissima: € 45,00

Tribuna centrale: € 33,00

Tribuna laterale Nord: € 22,00

Tribuna laterale Sud: € 22,00

Curva Sud: € 12,00

RIDOTTO (donne, over 65, under 18 e invalidi fino al 99% presentando l’apposito certificato)

Tribuna centralissima: € 30,00

Tribuna centrale: Prevendita: € 22,00

Tribuna laterale Nord/Sud: € 15,00

GRATIS I BAMBINI SOTTO I 6 ANNI

La S.S. Arezzo ricorda che l’ingresso per gli invalidi 100% e per l’accompagnatore è completamente gratuito (solo ed esclusivamente il LATERALE). La società ricorda inoltre che i biglietti sono nominativi, ed è quindi necessario presentarsi alla biglietteria, ed alla partita, muniti di un documento di identità valido.

Per quanto riguarda il settore ospiti i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente sul sito del nostro rivenditore autorizzato Sport.Ticketone.it entro le ore 19:00 di sabato 5 ottobre. Non sarà possibile acquistare ticket per gli altri settori.

Curva Nord: € 10,00 (esclusi i diritti di prevendita)

Si consiglia a tutti i tifosi di acquistare il tagliando in anticipo per evitare eventuali code al botteghino il giorno della partita.

CAMBIO UTILIZZATORE

E’ possibile cambiare il nominativo del biglietto a questo link: clicca qui

