Il Cavallino Rampante ribalta il Novara con una super prestazione: in gol Corrado, doppietta per Cutolo

La Società Sportiva Arezzo affronta il Novara nella sedicesima giornata del campionato di Serie C 2019/20. Queste le formazioni ufficiali:

AREZZO: Pissardo, Borghini, Foglia, Cutolo, Piu, Luciani, Gori, Corrado, Caso, Baldan, Tassi. A disp: Daga, Mosti, Sereni, Nolan, Picchi, Belloni, Mesina, Ceccarelli, Benucci, Rolando, Raja, Cheddira. All: Daniele Di Donato

NOVARA: Marchegiani, Cagnano, Sbraga, Pogliano, Nardi, Buzzegoli, Bortolussi, Bianchi, Piscitella, Peralta, Cassandro. A disp: Marricchi, Ferrara, Bove, Schiavi, Visconti, Capanni, Gonzalez, Fonseca, Bellich, Barbieri, Pinzauti. All: Simone Banchieri.

Si parte!

2’ Contropiede Arezzo con Caso! Il numero 20 arriva sul fondo ma perde il tempo per il cross

4’ Risponde il Novara con un rasoterra di Nardi dal limite: Pissardo para senza problemi

12’ Ammonito Bianchi

20’ Pericoloso il Novara con un colpo di testa di Sbraga sulla battuta di un corner: Pissardo trattiene, ma è fallo in attacco per l’Arezzo

25’ In avanti il Novara con Bortolussi che raccoglie al volo un cross dalla destra, ma la conclusione è debole

26’ Risponde l’Arezzo: cross di Caso dalla sinistra in mezzo per Piu che però commette fallo

27’ Ci prova Foglia con il destro da fuori: Marchegiani controlla

30’ Occasione Arezzo! Gori si gira bene in area con il sinistro, la palla termina di pochissimo fuori alla sinistra di Marchegiani

44′ Caso da fuori: centrale

45′ Fine primo tempo

È iniziato il secondo tempo!

47’ Colpo di testa di Gori, para Marchegiani

48’ Gol del Novara: ha segnato Sbraga sugli sviluppi di un corner

55’ GOOOOOL AREZZOOO!!! Ha segnato Niccolò Corrado con il sinistro di potenza!

56’ Cambio Arezzo: esce Piu, entra Belloni

57’ Subito Belloni ci prova con il sinistro! Palla di poco sopra la traversa

58’ Cambio Novara: esce Piscitella, entra Capanni

59’ Cross di Belloni dalla destra, indecisione di Marchegiani sulla presa alta: per poco la palla non finisce in rete

65’ Destro al volo di Buzzegoli, palla fuori

69’ Occasione Arezzo! Cross di Foglia, Gori al volo con il destro impegna Marchegiani

70’ Cambio Novara: esce Peralta, entra Schiavi

76’ Rigore per l’Arezzo! Atterrato Caso in area

77’ GOOOOOL AREZZO!!! Il nostro Capitano, Aniello Cutolo, dal dischetto non sbaglia!!!

79’ Doppio Cambio Novara: escono Nardi e Buzzegoli, entrano Gonzalez e Pinzauti

86’ Cambio Arezzo: esce Caso, entra Rolando

90′ CALCIO DI RIGORE PER L’AREZZO, SEGNA ANCORA CUTOLO!

93′ Sostituzioni amaranto: dentro Cheddira e Picchi, fuori Cutolo e Tassi

FINISCE QUI: CHE VITTORIA PER IL CAVALLINO RAMPANTE! ALÒ!

L’articolo Il Cavallino Rampante ribalta il Novara con una super prestazione: in gol Corrado, doppietta per Cutolo proviene da SS AREZZO.