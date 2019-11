Prova di carattere e seconda vittoria consecutiva per la Berretti: con la Pistoiese termina 3-2

Arriva un’altra vittoria dalla Berretti di mister Palazzi. Nella settima giornata di campionato gli amaranto superano 3-2 la Pistoiese in una partita combattuta fino alla fine. L’Arezzo passa in vantaggio al 18′ grazie ad un gran tiro dai venti metri di Scuderi che recupera palla al vertice sinistro dell’area dopo un’azione insistita di Zuppel. La Pistoiese pareggia al 30′ con Di Clemente con una punizione precisa dai venticinque metri. Gli amaranto tornano avanti al 61′ con Verdelli che raccoglie una sponda di testa da parte di Bordonaro sugli sviluppi di un calcio di punizione e insacca sotto la traversa. Gli ospiti costretti a giocare in dieci uomini dal 64′ a causa dell’espulsione di Campionni. Nonostante l’inferiorità numerica gli arancioni trovano il gol del pareggio al 77′, quando l’arbitro assegna un calcio di rigore per un fallo di mano di Martelli. Dagli undici metri si presenta Orlandi che non sbaglia: 2-2. L’Arezzo però ci crede fino alla fine e al 91′ torna di nuovo in vantaggio con Steccato che ribatte di piatto destro la corta respinta del portiere su una conclusione di Martelli. Finisce 3-2 per gli amaranto che si portano a 12 punti, insidiando le zone alte della classifica.

Arezzo-Pistoiese 3-2

Marcatori: 18′ Scuderi (A), 30′ Di Clemente (P), 61′ Verdelli (A), 77′ Orlandi (P), 91′ Steccato (A)

AREZZO: Gagliardotto, Ruscetta, Bordonaro, Martelli, Riela (72′ Conteduca), Baldoni, Sussi, Cristaldi (66′ Jaupaj), Zuppel (72′ Steccato), Verdelli, Scuderi (85′ Bux). A disp: Balugani, La Rosa, Fazzuoli, Bertollini, Blasetti, Frattarelli, Caushaj. All: Mario Palazzi

PISTOIESE: Toselli, Baggiani, Ussia, Porcelli, Rossi, Campionni, Romani (46′ Orlandi), Tramacere (75′ Verdi), Spadoni (75′ Sheqeri), Di Clemente, Maglio (60′ Lakti). A disp: Serra, Taverini, Pagnini, Iacopini, Del Moro, Fosci, Fambrini, Poggi. All: Niccolò Pascali

Arbitro: Mattia Ricotta (Siena)

1° Ass: Alessio D’Amato (Siena)

2° Ass: Thomas Jordan (Firenze)