Gori riprende il Renate sul finale, al “Città di Meda” termina 1-1

La Società Sportiva Arezzo affronta il Renate nella diciannovesima giornata di campionato di Serie C 2019/20. Queste le formazioni ufficiali:

RENATE: Satalino, Ranieri, Anghileri, Kabashi, Plescia, Baniya, Galuppini, Militari, Damonte, Possenti, Guglielmotti. A disp: Stucchi, Teso, Magli, Grbac, Pizzul, Pelle, Marchetti, Rada, De Sena. All: Aimo Diana

AREZZO: Pissardo, Borghini, Belloni, Foglia, Cutolo, Luciani, Gori, Corrado, Caso, Baldan, Tassi. A disp: Daga, Mosti, Sereni, Nolan, Picchi, Mesina, Ceccarelli, Piu, Sbarzella, Benucci, Rolando. All: Daniele Di Donato

Si parte!

10′ Primi dieci minuti di gioco senza particolari emozioni

14′ Arezzo in avanti: buono spunto di Cutolo in area, palla in mezzo ma la difesa del Renate respinge

15′ Colpo di testa di Baldan su calcio d’angolo! Satalino controlla in parata bassa

16′ Punizione dal limite per l’Arezzo: il tiro di Cutolo viene respinto dalla barriere, Tassi ci prova con il destro ma la palla finisce fuori alla destra di Satalino

19′ Ammonito Luciani

21′ Ammonito Guglielmotti

23′ Pericoloso il Renate con Guglielmotti che in velocità riesce a superare Pissardo in uscita, il suo cross al centro viene respinto da Borghini

24′ Sul ribaltamento di fronte Cutolo impegna Satalino che ha qualche incertezza nella presa ma nessun giocatore amaranto ne approfitta

31′ Si fa vedere il Renate: sinistro forte ma centrale di Galuppini, Pissardo non ha problemi a trattenere

38′ Palo di Gori! Il 18 amaranto si gira bene al vertice dell’area e con il sinistro colpisce il palo più lontano! Che occasione per l’Arezzo!

40′ il Renate risponde con un timido sinistro di Kabashi dal limite, palla fuori

45′ Concessi 2′ di recupero

45’+2′ Finisce qui il primo tempo di Renate-Arezzo! Risultato fermo sullo 0-0

È iniziato il secondo tempo!

46′ Gol Renate, ha segnato Plescia

54′ Cross di Luciani dalla destra, la difesa del Renate per poco non fa autogol con un colpo di testa

56′ Buono scambio al limite dell’area, la palla è per Cutolo che con il destro da buona posizione non trova la porta

60′ Ammonito Tassi

67′ Cambio Renate: esce Guglielmotti, entra Pizzul

68′ Ammonito Belloni

71′ Cambio Arezzo: esce Tassi, entra Picchi

75′ Arezzo in avanti con Cutolo: sinistro da buona posizione e palla che termina fuori alla sinistra di Satalino

77′ Cambio Arezzo: esce Corrado, entra Mesina

78′ Cambio Renate: esce Militari, entra Rada

78′ Ancora un cambio per il Renate: esce Plescia, entra Dessena

85′ Cambio Renate: esce Galoppini, entra Grbac

86′ Cambio Arezzo: esce Belloni, entra Piu

89′ GOOOOOLL AREZZOOOOOO!!! Ha segnato Gabriele Gori con il sinistro all’angolino! 1-1

90′ Concessi 5′ di recupero

90’+4′ Mesina ci prova in rovesciata! Palla fuori di poco!

90’+5′ Finisce qui Renate-Arezzo 1-1

L’articolo Gori riprende il Renate sul finale, al “Città di Meda” termina 1-1 proviene da SS AREZZO.