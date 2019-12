Le curiosità di Pistoiese-Arezzo

Nel giorno di Pistoiese-Arezzo ecco alcune interessanti curiosità riguardanti le due squadre, a cura di Football Data:

Una Pistoiese “rigorosa”

Pistoiese regina dei rigori a favore nel girone A della serie C 2019/20, 6 alla pari del Renate.

Quando Pistoiese-Arezzo si giocava in B….

Tra i 24 precedenti ufficiali a Pistoia tra arancioni ed amaranto, 2 si sono giocati negli anni ’80 in serie B, ultimo dei quali datata 30 ottobre 1983, con vittoria amaranto 1-0 grazie alla rete di Ezio Sella, con l’Arezzo che – dopo 8 turni di quella serie B – era primo in classifica in solitario. Allenatori quel giorno erano Enzo Riccomini per gli arancioni e Antonio Valentin Angelillo per gli amaranto.

Il “nervosismo” amaranto

Arezzo una delle 4 compagini del girone A di serie C 2019/20 che subisce più espulsioni, 4, come Olbia, Como e Pianese.

Arezzo distratto dopo l’intervallo 1°/2° tempo

Arezzo svagato in avvio di ripresa: 5 i gol subiti dagli amaranto dal 46’ al 60’, record del girone condiviso con il Pontedera.

Arezzo a caccia del primo successo esterno stagionale

Arezzo senza successi esterni da 10 gare ufficiali, con 4 pareggi e 6 sconfitte. L’ultima vittoria fuori casa amaranto risale al 2-0 a Viterbo nei playoff di C, 22 maggio scorso.

