Ecco i risultati delle Giovanili Amaranto impegnate nel weekend. Vincono gli Under 14 di mister Narducci e gli Under 13 di mister Bianchi, rispettivamente contro Pianese e Pontedera. Per gli Under 14 ci ha pensato Ferretti con una doppietta, mentre per gli Under 13 sono andati a segno Marraccini, Iacomoni, Camerini e Sussi. Sconfitta per gli Under 12 contro il Santa Firmina

Nella partita di sabato, la Berretti ferma la capolista Viterbese con un pareggio (2-2)

UNDER 14

Pianese-Arezzo 1-2

Marcatori: Ferretti (A), Ferretti (A)

Pianese: Sclano, Perciavalle, Filie, Snader, Lacchini, Cret, Scartabelli, Rosadoni, Giannoni, Cioni, Cozzolino, Santolini, Tocchi, Dulcamara, Colella, Spina, Memmi Bellucci, Falciani, Bruni, Gambineri. All: Paolo Franceschelli

Arezzo: Sacchetti, Vivoli, Riccio, Montanari, Piantini, Jasharovski, Verdini, Pinsuti, Lazzeri, Ferretti, Pappagallo, Manzri, Meoni, Gori, Bavone, Falsini, Celli, Abboccato. All: Stefano Narducci

UNDER 13

Pontedera-Arezzo 1-4

Marcatori: 5′ Marraccini (A), 11′ Iacomoni (A), 35′ Corsagni (P), 37′ Camerini (A), 55′ Sussi (A)

Pontedera: Salvadori, Ragusa, Corsagni, Leka, Nezaj, Russo, Lo Piccolo, Santini, Salani, Panicucci, Balduccelli, Buica, Falaschi. All: Damiano Traviani

Arezzo: Rossi L, Arrighi, Venanzi, Gadani, Marraccini, Iacomoni, Sussi, Liberatori, Tata, Voroneanu, Rossi N, Bollella, Arioni, Benucci, Menteiro, Camerini, Rocchi, Versari. All: Alessio Bianchi

UNDER 12

Arezzo-Santa Firmina 1-3

L’articolo Risultati del weekend: vincono Under 14 e Under 13. Sconfitta per l’Under 12 proviene da SS AREZZO.