Ubi Banca lancia la carta di pagamento dedicata all’Arezzo

UBI Banca ha annunciato oggi in una conferenza stampa congiunta con la Società Sportiva Arezzo il lancio della nuova carta prepagata Enjoy dedicata ai tifosi della società di calcio.

Un’altra iniziativa correlata alla main sponsorship, che dopo l’evento di educazione finanziaria per i calciatori delle società giovanili tenutosi nei giorni scorsi, consolida ulteriormente il legame tra le due realtà per la stagione 2019-2020.

La carta di pagamento è stata presentata da Luca Scassellati, Direttore Territoriale Arezzo e Provincia di UBI Banca insieme a Otello Celia, responsabile Marketing della S.S. Arezzo, e a Stefano Turchi del Museo Amaranto.

In particolare, la carta presenta nella grafica la foto della storica curva sud “Lauro Minghelli” e il logo dell’Arezzo calcio.

Si tratta di una carta prepagata ricaricabile individuale e nominativa, emessa da UBI Banca, abbinata al circuito internazionale Mastercard e dotata di IBAN, che permette di effettuare acquisti e pagamenti, inviare e ricevere bonifici in Italia e all’estero, accreditare lo stipendio, prelevare denaro presso gli sportelli automatici (ATM), acquistare on line con sicurezza e semplicità ed effettuare le operazioni previste dal servizio di Internet banking Qui UBI abbinato. La carta è disponibile in tutte le filiali del Gruppo UBI Banca

“Quella con l’Arezzo è una delle partnership che permette alla Banca di arricchire ulteriormente la propria offerta commerciale con prodotti studiati ad hoc per i tifosi”, ha spiegato Luca Scassellati, Direttore Territoriale Arezzo e Provincia di UBI Banca. “UBI Banca è legata da anni al mondo dello sport e supporta realtà sportive sia di livello nazionale che internazionale. Partnership che consentono di mettere a disposizione del clienti e dei tifosi prodotti come carte di credito brandizzate, libretti di risparmio dedicati e altre iniziative comuni con i singoli club”.

Otello Celia, responsabile Marketing della S.S. Arezzo ha commentato: “Sono molto orgoglioso del progetto carta prepagata personalizzata perché, oltre ad essere un prodotto esclusivo che possono vantare pochissime società, è anche sinonimo di forte appartenenza. L’aretinità da oggi si può sfoggiare anche con questa carta prepagata e non solo con l’abbonamento”.

Le filiali UBI Banca sono a disposizione per fornire informazioni sulla carta prepagata ricaricabile brandizzata Arezzo.





























L’articolo Ubi Banca lancia la carta di pagamento dedicata all’Arezzo proviene da SS AREZZO.