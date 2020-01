In occasione di Arezzo-Pianese torna al Comunale “Tutti insieme per l’Arezzo”

Domenica 12 gennaio, in occasione della partita casalinga con la Pianese, torna al “Città di Arezzo” l’evento “Tutti insieme per l’Arezzo”.

La Società ha invitato due settori giovanili della provincia: la Virtus Lignano e la Castiglionese. I ragazzi, accompagnati dai loro allenatori, entreranno in campo prima della partita per osservare il riscaldamento e poi saliranno in tribuna insieme ai loro genitori per sostenere il Cavallino Rampante!

