Mister Di Donato in conferenza: “domenica si apre una settimana importante per noi, contro la Juve partita difficile”

Ha parlato mister Daniele Di Donato all’antivigilia di Juventus U23-Arezzo, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie C. Queste le sue parole:

Si inizia: “Domenica sarà una partita fondamentale contro una squadra tosta, tre partite in una settimana possono essere indicative per il nostro futuro. Juve squadra quadrata, ha fisicità e qualità, dovremo stare molto attenti”

Situazione indisponibili: “Tutti disponibili e convocati con il rientro di Belloni, al di là degli infortuni di lunga data”

Tabella di marcia? Cambiamenti in vista del turno infrasettimanale? “Vediamo, domenica magari qualcosa cambierò. Al di là dei possibili cambi comunque ogni partita va affrontata con intensità, dovremo stare attenti ed essere determinati per portare a casa il risultato”

Come sta Picchi? “Picchi sta bene e può essere considerato come un nuovo acquisto di gennaio, sarà un valore aggiunto per la squadra.”

Al “Moccagatta” senza tifosi: “Ovviamente ci mancherà qualcosa senza l’apporto dei tifosi, ma noi dovremo comunque fare la nostra partita. Il resto non deve riguardarci”

