Contro l’Alessandria è grande Arezzo. Amaranto ora terzi

Un gol contro i grigi per volare. Terzo posto e tre punti nella giornata in cui gli amaranto hanno fatto battere il cuore del Città di Arezzo.

Una vittoria meritata, 80 minuti su 90 di un solo colore con la capolista che ha sofferto la verve dei padroni di casa. Il gol partita porta la firma di Polidori, è il minuto 37 quando Moscardelli fa il mago per servire Bearzotti che ha aspettato il momento giusto a portiere battuto per dare la palla del vantaggio. Uno a zero perfino stretto, nel secondo tempo in contropiede almeno altre due occasioni per raddoppiare ma per oggi basta così. E’ festa grande