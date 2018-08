Pontedera: Marinca, Benassai, Giuliani, Vettori, Mannini, Bruzzo, Pandolfi, Benedetti, Raimo, Serena, Tommasini. A disposizione: Sarri, Ropolo, Caponi, Pinzauti, La Vigna, Fontanesi, Calcagni, Benedetti, Masetti, Magrini, Prete. Allenatore: Ivan Maraia

Montecatini: Bellini, Bellandi, Martinelli, Falivena, Marcon, Ghelardoni, Agostini, Citera, Palaj, Hanza, Fedi. A disposizione: Morgillo, Bani, Prato, Neuville, Gianardi, Vezzosi, Muca, Tognetti. Allenatore: Davide Marselli

Marcatori: 15’ Tommasini, 20’ 21’ 65’ Bruzzo, 41’ Palaj, 53’ Mannini, 82’ Pinzauti (rigore), 83’ 90’ Benedetti

Altro buon test per i ragazzi di mister Maraia. Si vede che i granata scalpitano e non vedono l’ora di iniziare la nuova stagione. Il risultato era stato messo ampiamente in cassaforte già dopo 22 minuti, grazie alla rete di Tommasini e alla doppietta di Bruzzo (autore poi di una tripletta). Il gol del tre a uno degli avversari è solo una parentesi nell’egemonia dei granata, che nel secondo tempo vanno ancora a segno con Mannini, poi con Bruzzo, Pinzauti e infine Benedetti.

Il primo tempo è iniziato con Marinca in porta, Vettori, Benedetti.A e Benassai in difesa, a centrocampo, da destra a sinistra, Raimo, Serena, Pandolfi, Bruzzo, Giuliani e in attacco la coppia Tommasini-Mannini. Nel corso della partita, poi, mister Maraia ha fatto girare la squadra cambiando alla fine tutti i giocatori e dando spazio e minutaggio a tutti i suoi ragazzi.

La stagione si avvicina, sabato il Pontedera sarà impegnato in una nuova amichevole, sempre al Mannucci alle ore 16.00, ma questa volta contro il Ghiviborgo, formazione di Serie D.

L’articolo Il Pontedera batte 8 a 0 il Montecatini proviene da U.S. Citta di Pontedera.