I Giovanissimi Nazionali 2004 accedono alla finale del torneo Allodi di Coverciano

I giovanissimi nazionali 2004 accedono alla finalissima del torneo Allodi di Coverciano. Dopo aver eliminato il Pisa e il San Donato Tavernelle nel girone eliminatorio, ieri sera i ragazzi di mister Dal Bò hanno battuto la Pistoiese in semifinale, aggiudicandosi il match ai rigori dopo lo zero a zero dei tempi regolamentari.

“E’ stata una partita molto equilibrata – ha commentato il D.S del settore giovanile, Giovanni Mollica. – Non abbiamo subìto quasi niente e sbagliato due occasioni importanti di testa con Scarpa e Crecchi. Poi c’è stata la lotteria dei rigori e siamo riusciti spuntarla, adesso ci aspetta la finale e sono molto contento per i ragazzi”.

Pontedera – Pistoiese

4 – 3 (dopo i calci di rigore)

Pontedera: Bartolini, Borghini,Braccini, Colombini, Crecchi, Di Bella, Dushku, Frangioni, Guerriero, Innocenti, Magozzi, Martucci, Nacci, Paoli, Ricciarelli, Romei, Salvadori, Saponara, Scarpa, Tocchini. Allenatore: Manolo Dal Bò

Marcatori dei rigori: Martucci, Guerriero, Tocchini, Colombini

