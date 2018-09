Il D.S Giovanni Mollica presenta le gare del weekend: “Contro l’Arezzo sarà un crocevia importante”

Giovanni Mollica, D.S del settore giovanile, ha presentato le gare del weekend. Questo focus, che avrà cadenza settimanale, servirà a presentare le partite del fine settimana e a fare il punto della situazione sulla realtà del settore giovanile, che per adesso vede impegnate in campionato solo due formazioni, i Giovanissimi di mister Dal Bò e gli Allievi di mister Caponi.

“Nella terza giornata di campionato le nostre squadre di Allievi e Giovanissimi dovranno affrontare l’Arezzo, reduce da una doppia vittoria sul Rieti alla prima giornata, mentre nella seconda ha riposato.

Il Rieti, proprio nell’ultimo turno è stato avversario del Pontedera, che è tornato dalla trasferta laziale con la scintillante vittoria dei Giovanissimi di mister Dal Bò, che si sono imposti per 7 a 1, ma anche con la batosta subìta dagli Allievi di mister Caponi che hanno perso invece per 6 a 1.

Proprio per questo la doppia sfida con l’Arezzo sarà molto importante per le due compagini granata, i Giovanissimi dovranno confermare quanto di buono fatto fino ad oggi, cercando di fare risultato pieno per mantenere la vetta della classifica, i ragazzi di Dal Bo sono carichi e pronti a dare battaglia ai coetanei Aretini per aggiudicarsi l’intera posta in palio.

Per gli Allievi, invece, il discorso è ben diverso, i ragazzi di Caponi dovranno riscattare la sonora sconfitta subìta in terra laziale, in modo da arrivare alla sosta con la tranquillità necessaria per preparare al meglio le gare future.

Faccio un grosso in bocca al lupo ai due mister e ai loro ragazzi perchè questo week end calcistico sia ricco di risultati positivi, ma soprattutto che le nostre squadre ci possano offrire un bel gioco ed un grande spettacolo.

Forza granata!!!”

