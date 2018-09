Il difensore Matteo Innocenti, il centrocampista David Magozzi e l’attaccante Filippo Pillotta hanno partecipato allo stage della Rappresentativa Under 15.

La società è fiera dei suoi giocatori e li ringrazia ufficialmente per l’ottimo lavoro svolto. L’importante è non smettere mai di lottare e impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi.

Congratulazioni e continuate così!

L’articolo Innocenti, Magozzi e Pillotta convocati nella rappresentativa Under 15 proviene da U.S. Citta di Pontedera.