Ecco i convocati di mister Maraia per la prima partita in trasferta contro il Siena, in programma domani (30 settembre) alle ore 20.30.

Portieri:

Biggeri, Sarri, Marinca

Difensori:

Vettori, Borri, Benassai, Benedetti.A, Fontanesi, Magrini, Masetti, Ropolo

Centrocampisti:

Calcagni, Caponi, Pandolfi, Bruzzo, Giuliani, La Vigna, Raimo, Serena

Attaccanti:

Tommasini, Benedetti.R, Mannini, Pinzauti

