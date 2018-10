Il nostro DS, Giovanni Mollica, torna finalmente a presentare il weekend del settore giovanile, fermo da due settimane e che si ritroverà questo fine settimana a dover affrontare la capolista. Iniziano il campionato anche i Giovanissimi B di mister Beppe Creanza con il derby contro il Pontedera B…ne vedremo delle belle. Forza Ragazzi!

“Finalmente si torna a giocare! Dopo 15 giorni di stop forzato i nostri ragazzi si troveranno di fronte la Pistoiese prima in classifica, nel doppio impegno con Allievi e Giovanissimi. Dovremmo dare il massimo perché quando si affronta la capolista c’è sicuramente bisogno di fare qualcosa in più, ma sono sicuro che sia Allievi che Giovanissimi non deluderanno le attese e faranno una grande prestazione. Domenica mattina inizieranno anche i Giovanissimi B di mister Creanza in trasferta contro il Pontedera B, anche in questo caso la partita riserva qualche insidia, perché come si dice un derby è sempre un derby. In bocca al lupo a tutti i ragazzi e agli allenatori!”.

L’articolo Il DS Mollica: “Dopo due settimane di stop si torna a giocare. Iniziano anche i Giovanissimi B” proviene da U.S. Citta di Pontedera.