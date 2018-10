“Veniamo da un fine settimana positivo, in cui le nostre squadre hanno portato a casa degli ottimi risultati, peccato solo per il pari degli Allievi a Pistoia, perchè ai punti meritavamo qualcosa in più.

Ci apprestiamo ad affrontare con Giovanissimi e Allievi la Carrarese, mentre i Giovanissimi B sfideranno il Siena. Sarà un weekend difficile nel quale i ragazzi di mister Creanza dovranno mettere qualcosa di più in campo rispetto a quanto visto domenica scorsa contro il Pontedera B, perchè anche se alla fine il risultato ci è stato favorevole, la prestazione non è stata all’altezza delle aspettative, sicuramente anche a causa alla grandissima gara fatta dai nostri avversari. Contro il Siena giocheremo allo stadio, in un contesto molto stimolante per i ragazzi che sono sicuro saranno invogliati a fare bene per portare a casa il risultato.

Con i Giovanissimi affronteremo la Carrarese, una squadra solida che non prende molte reti, è terza in classifica e viene da un pareggio interno contro l’Arezzo. Sicuramente affrontando la prima della classe sarà invogliata a fare bene per accorciare le distanze. Per i ragazzi di Dal Bò sarà una partita importante e molto difficile, ma sono sicuro che cercheranno di mantenere il primato in classifica.

Anche con gli Allievi affronteremo la Carrarese, sempre in casa, terza in classifica a pari merito con noi ma con una partita in più. Hanno delle individualità importanti e noi saremo privi del nostro capitano Orsucci, espulso domenica a Pistoia. Sono sicuro però che chi lo rimpiazzerà darà il massimo e che la squadra di Caponi si giocherà tutte le carte per portare a casa i tre punti”.

L’articolo Il DS Mollica mette in guardia: “Sarà un weekend difficile per il nostro settore giovanile” proviene da U.S. Citta di Pontedera.