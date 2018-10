SoccerHouse24 è un nuovo partner del Pontedera

La società U.S Città di Pontedera ringrazia Nicolò Arceri, proprietario della SoccerHouse24 di Livorno, per la disponibilità e la voglia dimostrata nel voler contribuire alla causa granata. Materiale medico per la prima squadra e 50 palloni per il settore giovanile sono stati solo un assaggio di questa nuova collaborazione.

Andrea Caponi, Matteo Biggeri e Federico Vettori hanno potuto provare in prima persona i fantastici prodotti della SoccerHouse24. Scarpe da calcio, calcetto e anche per il tempo libero. Abbigliamento sportivo, maglie da calcio e intimo tecnico, ma anche materiale medico e accessori sportivi per ogni esigenza, il tutto firmato dalle migliori marche e con i prezzi più competitivi sul mercato.

Una nuova realtà, nata appena due mesi fa agli inizi di agosto, ma già molto forte e radicata sul territorio. Nike, Adidas e Puma sono solo alcune delle marche a disposizione di SoccerHouse24.

Correte numerosi in Corso Amedeo, 17 a Livorno per vedere con i vostri occhi tutti i fantastici prodotti a disposizione. Visitate il sito www.soccerhouse24.com o chiamate il numero 0586-323426 per ulteriori informazioni.

Benvenuti in famiglia!

