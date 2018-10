La Scuola Calcio dell’U.S Pontedera ha vinto e convinto in questo weekend. Qui il resoconto del direttore Marco Saviozzi

Weekend positivo per la scuola calcio dell’U.S. Città di Pontedera, sentiamo le impressioni del Direttore Marco Saviozzi.

E’ stato un weekend spettacolare, non solo per i risultati acquisiti sui campi, ma per il modo in cui sono maturati. Finalmente ho visto le squadre giocare un calcio appassionante, svolto con la massima intensità e con una grinta e determinazione che mi ha impressionato. Le squadre 2007 e 2008, giocando in casa hanno disputato due gare avvincenti mettendo in mostra un gioco altamente piacevole grazie anche ai buoni atleti che abbiamo a disposizione ed ai loro tecnici che li guidano ottimamente.

Gli esordienti B Professionisti hanno giocato in trasferta contro il Pisa vincendo per 2 a 0. Devo dire che non è stata una bella partita a causa del forte vento che ha penalizzato la nostra squadra, abituata ad un gioco corale e veloce. Nonostante la nostra superiorità tecnica abbiamo fallito numerose occasioni anche per merito del portiere ospite, nonostante questo non siamo mai stati in difficoltà e sicuramente se non ci fosse stato il vento avremmo visto un’altra partita. Comunque da elogiare l’intero collettivo che ha affrontato la gara con la giusta determinazione e la giusta concentrazione. Le reti sono state segnate da Capitoni su assist di Riccomi e da Desideri su mischia dopo una serie ti tiri miracolosamente sventati dal portiere avversario.

Gli esordienti B Provinciali anno 2007, hanno vinto per 6 a 2 contro la squadra del Calci anno 2006, a seguito di una partita molto bella giocata a buon ritmo, dove i ragazzi di Morotti hanno dato dimostrazione di un buon calcio, bello a vedersi che ha entusiasmato gli spettatori presenti.

Devo dire che questa squadra sta interpretando il calcio in maniera totale facendo girare la palla e coinvolgendo tutti i reparti e questo a dimostrazione degli insegnamenti del loro mister, aiutato in questo da elementi validi e tecnicamente ben dotati.

Per quello che riguarda la partita è sempre stata nelle nostre mani e solo in due occasioni, a risultato già acquisito, la nostra difesa ha commesso due errori che ci sono costate due reti per gli avversari.

Le reti sono state segnate da Fabbri (2), Arcidiacono, Lo Piccolo, Pratico’ e Piazzalunga.

I Pulcini 2° anno 2008 hanno vinto per 8 a 0 contro la formazione del Calci 2007.

Sulla carta doveva essere una partita difficile, viste le referenze degli avversari, ma la nostra squadra ha giocato benissimo mettendo in mostra un gioco piacevole e a tratti entusiasmante, grazie a ragazzi dalle notevoli qualità tecniche. Come ho detto in altre occasioni questa squadra è completamente nuova, sono solo due mesi che giocano insieme, ed il loro atteggiamento dimostrato oggi fa ben sperare per il futuro. Sicuramente il percorso da fare è ancora molto ma i miglioramenti messi in mostra in questa partita dimostrano che il lavoro quotidiano viene svolto dai tecnici, tutti, in maniera esemplare.

La partita senza storia ha visto la difesa, fisicamente ben dotata, riuscire ad arginare nel migliore dei modi gli attacchi degli avversari, mentre il centrocampo e l’attacco, composto da atleti molto tecnici e con fantasia non ha avuto difficoltà a penetrare nella difesa avversaria segnando ottime reti con Di Fiandra (3), Gracci (2), Barsacchi (2), Didonfrancesco

