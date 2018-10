“Sono molto contento, devo dire che sento un’aria davvero positiva intorno al Pontedera e questo mi può solo riempire d’orgoglio.

La prima squadra sta ottenendo ottimi risultati e spero che anche ad Arezzo i nostri ragazzi si facciano trovare pronti, ma l’ambiente è carico e sono sicuro che faranno molto bene.

Tutta questa euforia si ripercuote fortunatamente anche sul settore giovanile. I ragazzi di Manolo Dal Bò e Manuel Caponi, vale a dire i Giovanissimi e gli Allievi, domenica saranno impegnati in due scontri al vertice contro la Pistoiese, tutti e due in trasferta. Essendo a inizio stagione non sarà un dramma se dovessimo perdere, come non dovremmo gioire troppo in caso di vittoria, perchè la strada è ancora molto lunga, anche se devo dire che per adesso siamo molto soddisfatti del lavoro che stanno facendo gli allenatori e i giocatori.

Domenica inizieranno anche i Giovanissimi B, guidati da Giuseppe Creanza, al quale va un enorme in bocca al lupo. Oltre a loro inizieranno il campionato anche tutte le squadre più piccole e anche a loro va il mio augurio di una stagione ricca di soddisfazioni.

Vorrei spendere infine una parola sulla comunicazione. Sono molto contento del lavoro che sta facendo Nico Venturi, il nostro addetto stampa, nel comunicare attraverso tutti i canali: sito internet, Facebook, Instagram e ora anche con il giornalino ufficiale, tutte le news e le rubriche riguardanti prima squadra e settore giovanile. Credo che per crescere una società abbia bisogno anche di questo, perchè è bello fare le cose con professionalità e serietà, ma è altrettanto bello che tutti lo sappiano.

Rinnovo i miei auguri alla prima squadra per l’impegno di lunedì contro l’Arezzo e a tutte le squadre del settore giovanile. Forza Ragazzi, continuate così!”.

L’articolo Parla Di Bella: “La prima squadra sta portando positività anche al settore giovanile. L’ambiente è carico” proviene da U.S. Citta di Pontedera.