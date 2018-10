La società U.S città di Pontedera ringrazia ufficialmente Andrea Castellani, responsabile del negozio Techno Garage, per aver fornito gratuitamente tre computer portatili HP per la biglietteria, ed essersi reso disponibile per effettuare sconti sugli acquisti a tutti i tesserati della prima squadra e del settore giovanile.

Techno Garage è ormai una realtà radicata nel territorio pontederese. Infatti, il negozio che dal 2011 è in via San Faustino 73, dal 1999 al 2010 si trovava in via Verdi e si chiamava “ESSEDI”. Una storia lunga 19 anni, durante la quale Andrea Castellani ha sempre avuto come punto fermo la soddisfazione del cliente, riuscendo ogni volta a fornire la migliore assistenza e il miglior prodotto sul mercato. Techno Garage si occupa di Servizi alle Aziende, Siti Internet, Riparazione e Assistenza Tecnica per Server, Smartphone, Computer, Tablet ed Apple.

“Nel nostro punto vendita, il personale specializzato vi guiderà nella scelta della migliore configurazione per le vostre esigenze – ha spiegato Andrea Castellani. – Il dispositivo di cui avete bisogno verrà “cucito” addosso a voi a seconda dell’utilizzo che effettivamente ne vorrete fare, evitando inutili sprechi di denaro e verrà personalizzato con software e accessori di tutte le marche. Troverete in noi un affidabile partner anche per quanto riguarda tutti i servizi post vendita, upgrade hardware e software, assistenza tecnica e gestione garanzia del vostro prodotto”.

Grazie del sostegno a nome di tutta la società a questo nuovo partner del Pontedera.

Techno Garage, Via San Faustino 73 a Pontedera.

ORARIO DI APERTURA: LUN-VEN 9:00 – 13:00 15:30 – 19:30 SAB 10:00 – 13:00.

Telefono: 0587-59254

L’articolo Techno Garage è un nuovo partner del Pontedera. Arrivati tre computer per la biglietteria e sconti per tutti i tesserati proviene da U.S. Citta di Pontedera.