Parla Di Bella: “Sono molto soddisfatto della prima squadra e del lavoro sul settore giovanile”

“Lo scorso weekend per il settore giovanile è stato molto positivo, tutte le squadre più piccole hanno vinto e anche i Giovanissimi B hanno vinto una bellissima partita. Questa settimana rientrano in ballo anche Allievi e Giovanissimi Nazionali, che ritornano a giocare dopo la sosta. Per loro c’è in serbo una lunga trasferta in Sardegna contro l’Arzachena. Sarà un banco di prova importante per entrambe le squadre che dovranno mantenere le alte posizioni in classifica. I Giovanissimi potranno riprendersi dallo scivolone dell’ultima partita contro la Carrarese e tornare a vincere”.

“A proposito di Carrarese vorrei congratularmi per la splendida partita disputata dalla prima squadra, proprio contro i marmiferi. E’ mancato solo il gol a coronare una prestazione eccellente dei nostri ragazzi, che hanno annullato a mio avviso la squadra avversaria, concedendo zero tiri in porta a un attacco stellare come quello della Carrarese che, fino a quel momento, aveva sempre segnato in tutte le partite. Domani dovremmo affrontare la Pro Patria in una trasferta molto difficile, ma sono sicuro che i ragazzi entreranno in campo con la stessa voglia dimostrata fino a qui. Mi auguro che la fortuna possa esserci più amica nelle conclusioni, perchè questa squadra crea molto ma raccoglie meno di quello che si meriterebbe”.

In bocca al lupo alla prima squadra e a tutto il settore giovanile. Avanti Granata!

