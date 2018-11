Tutte le foto del triangolare di beneficenza “Un goal per il Monte Serra”

Serata di sport e beneficenza ieri sera al Mannucci. Ringraziamo tutte le persone che sono intervenute, l’A.S.D Calci e la Rappresentativa toscana dei Vigili del Fuoco per aver partecipato a questa bellissima iniziativa. Speriamo veramente che tutti i problemi si risolvano il prima possibile.

Un grazie anche all’Enoteca Gli Sfusi di Pisa per il vino e alla ditta Nesti e Bonsignori per i panini. Un sentito ringraziamento, infine, anche agli arbitri del CSI per la loro gentile collaborazione.

