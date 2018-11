Tutti i risultati della scuola calcio commentati dal DS Marco Saviozzi: “Dobbiamo ancora crescere molto”

Affrontiamo con il Direttore Sportivo Marco Saviozzi l’andamento delle squadre della scuola calcio Citta di Pontedera in questo weekend.

“Relativamente alle squadre più grandi devo dire che abbiamo fatto un passo indietro, non tanto per i risultati ottenuti, quanto per l’atteggiamento dimostrato in campo. Occorre secondo il mio parere lavorare molto sia sotto il profilo tecnico che mentale, così come è emerso chiaramente nell’incontro degli Esordienti 2006 contro la Fiorentina che ha messo a nudo le nostre carenze, soprattutto sotto l’aspetto psicologico, dove noi dimostriamo ancora una mentalità provinciale che ci penalizza nei momenti delicati della partita.

Ci consola il fatto che, nonostante tutto, siamo ancora in testa alla classifica Fair Play Under 13 Regionale insieme alla Fiorentina.

Anche gli Esordienti Provinciali 2007 contro il Pisa hanno fatto una gara pessima, disattenti, poco incisivi e molto confusionari. Anche loro come i fratelli maggiori devono cambiare atteggiamento e mentalità e sarebbe questo il momento giusto per dimostrare il loro valore.

I pulcini 2008, continuano inesorabilmente il loro cammino a punteggio pieno imbattuti, mettendo in mostra individualità di notevole spessore”.

ESORDIENTI UNDER 13 PROFESSIONISTI

CITTA’ DI PONTEDERA – FIORENTINA

Primo tempo 0-1

Secondo tempo 0-4

Terzo tempo 0-4.

Ottimo primo tempo ben giocato e interpretato dai giovani granata, dove la concentrazione e la grinta, faceva sopperire alla superiorità degli avversari. Si sono viste buone trame di gioco e addirittura la prima palla goal è stata sui piedi di Vitillo (ex Fiorentina), con un gran tiro dalla media distanza, dove il bravissimo portiere ospite, si è superato con una gran parata. Poi come sempre accade, da un probabile goal del Pontedera, è arrivato su una ripartenza, il goal ospite. Risultato più giusto sarebbe stato il pari.

Il 2° tempo:0-4.

Il Pontedera, interpretando alla lettera il regolamento federale Fair Play, faceva entrare una nuova squadra composta dai rimanenti 9 giocatori in panchina a differenza della Fiorentina, che si è presentata al Marconcini, con soli 13 elementi.

Il secondo tempo è stato meno combattuto. Ha visto prevalere la squadra ospite sul piano fisico e tecnico, nonostante l’impegno e la caparbietà dei granata. Comunque qualche occasione e fioccata anche per il Pontedera.

3° tempo: 0-4.

Anche il 3° tempo non si è discostato molto dal precedente. Forse tra i ragazzi è subentrato un po’ di scoramento e poi con tutta onestà bisogna riconoscere il valore dell’avversario. In conclusione ottimo test per la squadra di mister Russo.

ESORDIENTI PROVINCIALI 2006

PISA 2007 – CITTA’ DI PONTEDERA 2007

Primo tempo 1 – 0

Secondo tempo 2 – 0

Terzo Tempo 0 – 0

Partita contro un avversario ostico come il Pisa, i ragazzi hanno giocato due tempi non all’altezza delle loro possibilità dove l’avversario ha preso il sopravvento sul gioco mostrando maggiore determinazione su tutti i palloni. Dopo la sconfitta nei primi due tempi, nella terza frazione i ragazzi hanno reagito mostrando maggior convinzione e facendo intravedere migliori trame di gioco fallendo favorevoli occasioni sotto porta. La sconfitta, peraltro giusta, ci servirà da lezione per le partite future per una crescita a livello collettivo

PULCINI 2° ANNO 2007

GELLO 2007 – CITTA’ DI PONTEDERA 2008.

Primo Tempo 0-2 (Barsacchi – Menicucci)

Secondo Tempo 0-1(Papa)

Primo tempo buono, giocato abbastanza bene con manovre di prima veramente ben fatte ma con ritmi non molto alti causa il campo molto grande e gli avversari che si chiudevano e ci aspettavano bassi. Dopo diversi tiri da fuori abbiamo sbloccato il risultato con Barsacchi che é riuscito ad anticipare tutti tirando di prima calciando di punta una palla crossata in aria beffando il portiere. Il secondo gol parte dalla difesa con Gigli che salta un uomo e fa un bel passaggio a Menicucci che raccoglie vicino all’area di rigore ed é bravo a stoppare di destro ed a tirare di sinistro subito verso la porta segnando un bel goal.

Nel secondo tempo abbiamo schiacciato gli avversari nella propria area, battendo minimo 7-8 calci di angolo. Siamo stati però più confusionari rispetto al primo tempo; verso la metà del secondo tempo Papa conquista un pallone al limite dell’area e far partire un destro secco che viene deviato da un difensore il giusto che basta da spiazzare il portiere.

Nel terzo tempo la squadra sembra appagata dal risultato e non va aggressiva su tutti palloni e non gioca da collettivo come la prima parte, ma tende a soluzioni personali e a tiri dalla distanza spesso forzati solo per soddisfazione personale e nonostante questo abbiamo colpito una traversa.

Da considerare che in attacco si è fatta sentire la mancanza del bomber Di Fiandra e Donfrancesco che tendono a creare soluzioni alternative e spazi anche per i compagni, infatti siamo risultati troppo prevedibili e poco convinti negli ultimi metri.

La parte difensiva oggi è stata poco impegnata e per questo i difensori spesso hanno azzardato dribbling che non sempre hanno avuto buon esito, mettendo in difficoltà la squadra.

Il centrocampo ha pensato solo ad attaccare sbilanciando troppo il baricentro in avanti e a tratti ha lasciato la difesa scoperta, però al contempo in fase offensiva a creato molte azioni pericolose. Sicuramente potevamo fare molto meglio a parte un primo tempo di buona fattura.

Confortante il fatto che è la quarta partita consecutiva senza prendere goal e infine siamo andati a segno con minimo 3 reti in tutte le sette partite fin qui disputate.

Gli altri risultati:

MDA 2007 – CITTA’ DI PONTEDERA 2008 B

Primo Tempo 0-0

Secondo Tempo 1-1 (Didonfrancesco)

Terzo tempo 1-1 (Didonfrancesco)

Buona prestazione del collettivo sempre in partita preso gol negli ultimi minuti per una ingenuità su calcio d’angolo, finita in partita.

CITTA’ DI PONTEDERA 2009 – PISA 2009

Primo Tempo 1-2 (Leoncini)

Secondo Tempo 1-0 (Cristinelli)

Terzo Tempo 0-1

Partita giocata alla pari contro il Pisa, ottima gara da entrambe le formazioni. Preso il gol all’ultimo minuto ma abbiamo pareggiato ampiamente ai punti. Ottima crescita individuale e di squadra

CITTA’ DI PONTEDERA 2009 – FORCOLI 2008

Primo Tempo 0-4

Secondo Tempo 0-2

Terzo Tempo 0-2

Abbiamo pagato in particolar modo la superiore fisicità del Forcoli, comunque si nota nella nostra formazione un piccolo ma costante miglioramento.

