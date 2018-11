Vincono Allievi e Giovanissimi Nazionali. Giovanissimi B fermati dal Livorno

Pontedera Giovanissimi Nazionali: Frangioni, Crecchi, Ricciarelli, Magozzi, Di Bella, Paoli, Martucci, Scarpa, Dushku, Del Carlo, Romei. A disposizione: Bartolini, Borghini, Colombini, Guerriero, Lebbiati, Nacci, Saponara, Tocchini. Allenatore: Manolo Dal Bò

Giovanissimi Nazionali Pontedera: Dessì, Malu, Deiana, Fiorini, Sechi, Usai, Cucciari, Sotgiu, Viti, Porcù, Mauro. A disposizione: Lai, Solinas, Azara, Gala, Russu, Cadoni, Pischedda, Frasconi. Allenatore: Riccardo Sanna

Marcatori: 10′ Romei, 13′ Martucci, 25′ Paoli, 31′ Dushku, 60′ 65′ Lebbiati, 62′ Guerriero

I Giovanissimi Nazionali mantengono il primato in classifica rifilando un sonoro 7 a 0 all’Arzachena. Grande reazione dei ragazzi di Dal Bò dopo la sconfitta casalinga contro la Carrarese. Da segnalare l’eurogol di Dushku che ha strappato applausi a tutti i presenti. Forza ragazzi, avanti così!

Pontedera Allievi: Orsini, Pagliai.G, Pagliai.N, Guacci (46′ Guidi), Gamberucci, Orsucci, Pruneti (50′ Pardini), Pilotta, Tersigni (70′ Spartà), Boldrini, Massa (46′ Ortu). A disposizione: Ciabattini, Ganetti, Maggiorelli, Ortu, Pardini, Semboloni, Natali, Guidi, Spartà. Allenatore: Manuel Caponi

Arzachena Allievi: Vargiu, Filigheddu, Contini, Fossati, Cardia, Putzu, Vinella, Piturro, Donati, Lolli, Sanna. A disposizione: Guerrieri, Battle, Fiorini, Azara Mario, Tamponi, Azara Marco, Mauro, Contini, Cossu. Allenatore: Mauro Ottaviani

Marcatori: 10′ Pilotta, 32′ Donati, 48′ Ortu

Vittoria anche per gli Allievi di mister Caponi. I Granata passano in vantaggio con la rete di Pilotta, ma si vedono rimontare dalla rete di Donati. Nel secondo tempo viene mandato in campo Ortu, che dopo appena due minuti segna il gol del definitivo vantaggio. Un altro risultato positivo per gli Allievi. Avanti Granata!

Livorno Giovanissimi B: Raigi, Trivelli, Quochi, Pacifico, Perrotta, Bombaci, Marcellino, Dancona, Presta, Menicagli, Mogavero. A disposizione: Costanzi, Durante, Luschi, Marinari, Milano, Ndao, Profumo, Tampucci, Tantardini. Allenatore: Stefano Brondi

Pontedera Giovanissimi B: Strambi, Gattai, Carcione, Cantini, Del Bono, Barbafieri, Fiaschi, Canu, Filì, Martini, Bamba. A disposizione: Accordino, Bonotti, Cecconi, Del Corso, Ferretti, Puzzanghera, Sottile, Tosi. Allenatore: Giuseppe Creanza.

Giornata storta per i giovanissimi B che perdono 3 a 0 contro un ottimo Livorno. Tutti i gol sono arrivati nel primo tempo sulle uniche tre occasioni create dai padroni di casa. “Il Livorno è una squadra molto forte, ma se gli lasci fare anche le giocate più semplici diventa devastante – ha spiegato mister Creanza. – Dobbiamo tornare a lavorare e pensare subito alla prossima partita.

L’articolo Vincono Allievi e Giovanissimi Nazionali. Giovanissimi B fermati dal Livorno proviene da U.S. Citta di Pontedera.