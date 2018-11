Vincono Giovanissimi B e Allievi. I Giovanissimi Nazionali pareggiano

Giovanissimi Nazionali Pontedera: Frangioni, Colombini, Bartolini, Magozzi, Di Bella, Paoli, Martucci, Nacci (42′ Crecchi), Dushku (62′ Tocchini), Romei, Scarpa (42′ Lebbiati). A disposizione: Borghini, Del Carlo, Guerriero, Lebbiati, Londi, Ricciarelli, Saponara, Tocchini, Crecchi. Allenatore: Manolo Dal Bò

Giovanissimi Nazionali Siena: Trapaggi, Moruzzi, Mezzagoma, Capini, Ionescu, Majori, Vario, Pomi, Galli, Rifini, Lombardi. A disposizione: Filipolis, Imperato, Sonnini, Capini, Barbera, Dema, Ricciotti, Ghilli, Aiello. Allenatore: Stefano Argilli

Partita dove è regnato l’equilibrio. Il Siena non ha creato grosse occasioni, mentre il Pontedera è andato vicino al gol con Magozzi che ha ribattuto in porta un cross dal fondo di Lebbiati, senza però trovare il gol. Il pareggio comunque è giusto, tra due squadre che, molto probabilmente, si giocheranno il campionato fino alla fine. L’importante era non perdere, avanti così!

Allievi Nazionali Pontedera: Orsini, Pagliai.G, Pagliai.N, Guacci (88′ Pardini), Gamberucci, Orsucci, Pruneti (55′ Guidi), Pillotta, Tersigni, Boldrini, Ortu (63′ Massa). A disposizione: Vigilucci, Maggiorelli, Semboloni, Natali, Pardini, Guidi, Spartà, Ganetti, Massa. Allenatore: Manuel Caponi

Allievi Nazionali Siena: Petrucci, Basilicata, Castellazzi, Abazi, Danielli, Sisinni, Hoxahj, Chiti, Mignani, Arigò, Sestini. A disposizione: Boraschi, Gambassi, Mencacci, Larosa, Barontini, Adelucci, Perrella, Tozzato, Cioni. Allenatore: Voria Gill

Marcatori: 87′ Guacci

Note: espulsioni: Tersigni (P)

Vittoria importantissima per i ragazzi di Caponi, che portano a casa i tre punti contro un avversario che sicuramente lotterà per vincere il campionato. Brava la difesa granata a neutralizzare il capocannoniere del campionato e bravissimo Guacci a trovare la rete della vittoria all’87’ con un gran tiro dai 30 metri, che ha fatto esultare tutti i sostenitori presenti. Una vittoria voluta con il cuore, i muscoli e i polmoni. Tre punti che fanno bene al morale, avanti granata!

Giovanissimi B Arezzo: Ermini, Tistarelli, Parisi, Pacelli, Suzzi, Barbagli, Luconi, Casagni, Sobhy, Saputo, Failli. A disposizione: Salvi, Chianini, Gori, Romanelli, Giovane, Barbetti.

Giovanissimi B Pontedera: Bertelli, Gattai, Carcione, Cantini, Del Bono, Ferretti, Zucchelli, Cecconi, Accordino, Martini, Puzzangara. A disposizione: Bamba, Barbafieri, Billetta, Bonotti, Canu, Filì, Peruginelli, Sottile, Tosi. Allenatore: Giuseppe Creanza.

Vittoria di misura per i Giovanissimi B del Pontedera che, contro l’Arezzo, hanno dimostrato di avere un atteggiamento vincente, senza mollare mai. La partita è stata risolta nei minuti finali da Martini, bravo ad arrivare per primo sul pallone durante una mischia in area. Ripartiamo da qui, avanti Granata!

L’articolo Vincono Giovanissimi B e Allievi. I Giovanissimi Nazionali pareggiano proviene da U.S. Citta di Pontedera.