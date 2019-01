I Giovanissimi Nazionali vincono ancora. Stop per Allievi e Giovanissimi B

Pontedera Giovanissimi Nazionali: Frangioni, Colombini, Innocenti, Magozzi, Di Bella, Paoli, Martucci, Tocchini, Fiorito, Scarpa, Romei. A disposizione: Bartolini, Borghini, Braccini, Crecchi, Del Carlo, Dushku, Lebbiati, Nacci, Ricciarelli. Allenatore: Manolo Dal Bò.

Arezzo Giovanissimi Nazionali: Tiezzi, Landozzi, Volpi, Patriarchi, Tralci, Sanarelli, Scatizzi, Pincini, Tresa, Bonavita, Di Tora. A disposizione: Baluca

ni, Perju, Viciani, Treppiedi, Martini, Gori, Sarchini, Artini. Allenatore: Massimiliano Bernardini.

Marcatori: Scarpa, Tocchini

Partita difficile e complicata per i ragazzi di Dal Bò, che nel primo tempo soffrono ma riescono a mantenere la parità. Nella seconda frazione, invece, la musica cambia e Scarpa sale in cattedra. Prima realizza il gol del vantaggio trasformando una punizione dal limite, poi serve perfettamente da calcio d’angolo Tocchini che decreta il 2 a 0 finale. Giovanissimi a punteggio pieno nel girone di ritorno con tre vittorie consecutive e confermato il primato in classifica. Bravi ragazzi. Avanti Così!

Allievi Nazionali Pontedera: Orsini, Pagliai.G, Pagliai.N, Gaucci, Gamberucci, Orsucci, Pruneti, Guidi, Terzigni, Semoloni, Ortu. A disposizione: Vigilucci, Natali, Maggiorelli, Pardini, Bertolini, Bertoli, Massa, Spartà. Allenatore: Manuel Caponi.

Allievi Nazionali Arezzo: Migni, Bux, Baldoni, Martelli, De Pellegrin, Pellegrini, Blasetti, Conteduca, Sestini, Jaupaj, Gnaccarini. A disposizione: Basile, Bianchetti, Barbera, Teodori, Ceccarelli, Frattarelli, Steccato, Romani. Allenatore: Dante Gioacchini.

Marcatori: Frattarelli

L’Arezzo si conferma una squadra difficile da affrontare, soprattutto tra le mura amiche tra le quali continua a non subire reti. I ragazzi di Caponi inciampano ma continuano a mantenere la testa della classifica. Sarà importante tornare subito a lavorare pensando già alla prossima partita.

Giovanissimi B Pontedera: Strambi, Gattai, Ambrosio, Cantini, Del Bono, Barbafieri, Cecconi, Zucchelli, Fili, Anouar, Bamba. A disposizione: Bertelli, Ferretti, Carcione, Fiaschi, Del corso, Canu, Martini, Tosi, Accordino. Allenatore: Giuseppe Creanza

Marcatori: Anouar, Seghi, Seghi, Cervone

Partita che si era messa bene per i granata, che sono andati in vantaggio con Anouar. Poi il capocannoniere del campionato, Seghi, ribalta tutto con una doppietta, condita anche dal gol di Cervone. “Abbiamo giocato bene – commenta mister Creanza. – Il percorso di crescita sta andando avanti e sono contento dei miei ragazzi. Abbiamo perso per errori nostri, disattenzioni e ingenuità causate dalla giovane età. Pensiamo già alla prossima”.

