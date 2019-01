Mollica: “Giovanissimi e Allievi nazionali impegnati contro l’Arezzo. Giovanissimi B big match contro il Siena”

Veniamo da un turno giocato di sabato, in anticipo, molto favorevole, che ci ha regalato tre vittorie su tre per Giovanissimi e Allievi Nazionali e anche per i Giovanissimi B.

E’ un buon punto da cui ripartire, visto che questa settimana ci aspettano degli incontri molto difficili. Le squadre nazionali saranno impegnate nel doppio confronto contro l’Arezzo, mentre i Giovanissimi B se la vedranno contro il Siena. I bianconeri, personalmente, sono la squadra che più mi ha impressionato, a livello di organizzazione e valore dei singoli, quindi i ragazzi di mister Creanza dovranno fare davvero una grande prestazione per portare a casa qualche punto. Ovviamente noi scenderemo in campo per fare la partita e continuare il nostro percorso di crescita.

I Giovanissimi e gli allievi Nazionali, invece, se la vedranno contro l’Arezzo. Questa squadra ci ha creato molti problemi in tutte e due le annate e dovremmo disputare due grandi partite per difendere il primato in classifica. C’è da dire che tutte e due le squadre nazionali sono abbastanza rimaneggiate. I ragazzi di Caponi devono far fronte a molte assenze ma ci auguriamo che possano portare lo stesso a casa il risultato come contro il Rieti. Anche mister Dal Bò ha molti indisponibili ma sono sicuro che chi andrà in campo sarà all’altezza del compito.

Faccio un grosso in bocca al lupo a tutte le squadre. Avanti Pontedera!

