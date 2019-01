Parla Di Bella: “Prima squadra da sogno e il settore giovanile ci sta regalando gioie”

Il nostro Simone Di Bella commenta il weekend della prima squadra e del settore giovanile, facendo un plauso ai ragazzi di Maraia che stanno facendo grandi cose.

“La prima squadra sta facendo cose incredibili. La vittoria a Chiavari contro l’Albissola è stata frutto di una bella prestazione corale della squadra e non della fortuna nell’autogol al 92′, che comunque è arrivato dopo un’azione manovrata che non si vede spesso in queste categorie. Inoltre, da non dimenticare, il gol valido che ci hanno annullato”.

“Domani arriva la corazzata Siena, non sarà facile affrontarli perchè sono in fiducia, avendo fatto 7 risultati utili consecutivi. Sembra una missione impossibile, ma il Pontedera di questo momento può fare qualsiasi impresa, perchè vedo entusiasmo, voglia e unione d’intenti e nel calcio queste cose fanno la differenza”.

“Per quanto riguarda il settore giovanile, Allievi e Giovanissimi Nazionali dovranno affrontare la difficile trasferta di Arezzo. I padroni di casa hanno collezionato gran parte dei loro punti tra le mura amiche, soprattutto gli Allievi che non hanno mai subìto gol nel loro campo. Saranno due sfide molto complicate, quindi ci vuole umiltà, ma anche la consapevolezza che se ricopriamo una posizione importante in classifica vuol dire che abbiamo anche noi le nostre carte da giocare”.

“I Giovanissimi B saranno impegnati in casa contro il Siena. Squadra molto bella da veder giocare. Spero che i ragazzi di Creanza portino a casa il risultato ma sono sicuro che comunque il percorso di crescita continuerà ad andare avanti in ogni caso”.

“In bocca al lupo a tutte le squadre del settore giovanile e alla prima squadra. Forza Pontedera!”.

