Le squadre nazionali pareggiano. I Giovanissimi B perdono contro l’Arezzo

Pontedera – Pistoiese 3 a 3

Allievi Pontedera: Orsini, Pagliai.G, Pagliai.N, Pardini, Gamberucci, Orsucci, Pruneti, Guidi, Tersigni, Semboloni, Ortu. A disposizione: Ciabattini, Natali, Bartoli, Guacci, Boldrini. Allenatore: Manuel Caponi

Allievi Pistoiese: Morandi, Ghezzi, Ussa, Verdi, Rossi, Campianini, Di Clemente, Consales, Lanti, Rudalli, Orlandi. A disposizione: Della Corte, Malafronte, Biagioni, Biancalani, Baggiani, Maglio, Sheqessi, Simeone. Allenatore: Capecchi

Marcatori: Tersigni (rigore), Pagliai.G, Pruneti

Partita movimentata per i ragazzi di mister Caponi. Un pareggio pirotecnico che, forse, serve a poco a entrambe le squadre. Match comunque bello da vedere con sei reti totali. Doppietta per Gabriele Pagliai.

Pontedera – Pistoiese 1 a 1

Giovanissimi Pontedera: Borghini, Colombini, Innocenti, Magozzi, Di Bella, Paoli, Martucci, Bartolini, Tocchini, Scarpa, Romei. A disposizione: Frangioni, Braccini, Nacci, Crecchi, Del Carlo, Lebbiati, Ricciarelli, Dushku, Ambrosio. Allenatore: Manolo Dal Bo’

Giovanissimi Pistoiese: Targioni, Solinas, Tarantino, Vezzosi, Margheri, Cellai, Bonaiuti, Seghi, Prenga, Susini, Coppi. A disposizione: Marini, Bargiacchi, Ciccarelli, Fossi, Geri, Nesti, Piazza, Pieraccioni, Russo. Allenatore: Luigi D’Andretta

Marcatori: Romei, Prenga

I ragazzi di mister Dal Bò passano in svantaggio dopo aver colpito due traverse e un palo. Gli ospiti segnano con Prenga da calcio d’angolo. Poi ci pensa il solito Romei con un eurogol a pareggiare i conti. Anche qui un pareggio che non aiuta più di tanto la Pistoiese a rientrare nella lotta finale e che non permette al Pontedera di allungare sulle inseguitrici.

Arezzo – Pontedera 2 a 1

Giovanissimi B Pontedera: Strambi, Gattai, Ambrosio, Cantini, Del Bono, Ferretti, Cecconi, Zucchelli, Filì, El Youssefi, Bamba. A disposizione: Barbafieri, Billetta, Bonotti, Canu, Carcione, Del Corso, Martini, Tosi. Allenatore: Giuseppe Creanza

Giovanissimi B Arezzo: Sacchetti, Gori, Luconi, Parisi, Suzzi, Stopponi, Barbagli, Saputo, Sobhy, Casagni, Salvi. A disposizione: Magi, Bartoli, Chianini, Pacelli, Tistarelli, Scichilone, Kakaci, Acciai. Allenatore: Michele Passalacqua

Marcatori: Ambrosio, 2 Sobhy

Non è un bel momento quello dei ragazzi di Creanza. La squadra gioca bene e crea occasioni ma non raccoglie ancora i frutti del lavoro. Serve un’iniezione di fiducia per tornare a fare risultati. L’importante è non mollare mai.

L’articolo Le squadre nazionali pareggiano. I Giovanissimi B perdono contro l’Arezzo proviene da U.S. Citta di Pontedera.