In occasione della partita Pontedera Pro Vercelli gli allievi e i maestri della scuola di arti marziali Shin Yama Arashi hanno sfilato intorno al campo accolti dagli applausi dei tifosi.

Questo per saldare il rapporto tra la scuola e la società del Pontedera, che sono due delle realtà sportive più importanti della città. I granata militano in Serie C ormai da molti anni in pianta stabile e la palestra Shin è una delle più prolifiche a livello toscano.

Da questa stagione la scuola di arti marziali ha deciso di sposare i colori sociali del Pontedera in un connubio che va oltre l’aspetto sportivo, essendo le due società impegnate in molte iniziative sociali sul territorio.

L’articolo Saldata la collaborazione tra il Pontedera e la palestra Shin Yama Arashi proviene da U.S. Citta di Pontedera.